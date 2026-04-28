Las aprobaciones de 'green card' para cubanos cayeron un 99,8% en un año

Madrid/“No puedo regresar a Cuba porque es inhabitable: no hay electricidad, es imposible encontrar comida y, lo más importante, yo soy la que apoya a mis hermanos”, cuenta al Miami Herald Rosa, economista en Cuba y cocinera en Miami. “Sin embargo, tampoco puedo avanzar en este país”. Su caso pone rostro a un estudio que publica este lunes el diario de Florida en el que se constata el desplome masivo de las aprobaciones de green card (tarjeta de residencia) a los cubanos en EE UU.

Desde diciembre de 2024, la caída es del 99,8%, según los datos del Instituto Cato, que subraya que la Administración de Donald Trump prácticamente “ha terminado las concesiones de la green card para los cubanos”. En octubre de 2024 se aprobó la residencia legal permanente a 10.000 personas de la Isla, frente a unas pocas docenas mensuales a finales del año pasado.

Simultáneamente, las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentaron de menos de 200 por mes a finales de 2024 a unas 1.000 mensuales en el mismo período de 2025. Según estos datos, el crecimiento de los arrestos es del 463%.

En e nero de 2026, ICE detuvo a 1.008 cubanos y aprobó la residencia a 15 de los 7.086 solicitantes que presentaron su demanda

El contraste más extremo se dio, precisamente, en el último mes que abarca el estudio: enero de 2026. Ese mes, ICE detuvo a 1.008 cubanos y aprobó la residencia a 15 de los 7.086 solicitantes que presentaron su demanda. Cuatro fueron rechazados y los miles restantes fueron a parar al inmenso cajón en que se encuentran tantos cubanos que, como Rosa, siguen pendientes de una decisión que puede acabar muy mal para ellos.

“Un factor necesario para la deportación masiva es quitarle a la gente el derecho a quedarse. Y el sistema de inmigración legal es el camino para que las personas puedan permanecer en los Estados Unidos, por eso han apuntado en su contra”, dijo David Bier, director de estudios de Inmigración en el Instituto Cato, al Miami Herald. “Una vez que no tienes estatus legal y no hay manera de que te quedes, o te deportan o te autodeportas”, señala el autor del informe, que destaca que las políticas de la Administración de Trump intentan persuadir a los migrantes para que se vayan.

El artículo del Miami Herald señala que, aunque los cubanos están entre los más acérrimos seguidores extranjeros de Trump, algunas de estas políticas no son populares. Una encuesta publicada por el medio –realizada por Bendixen & Amandi International y The Tarrance Group– dejó claro que el 79% de cubanos residentes en Florida apoyarían una intervención militar en la Isla y el 67% apoya la gestión de Trump.

Sin embargo, mostraron un fuerte rechazo, del 68%, a las deportaciones de indocumentados sin antecedentes penales y apoyan con fuerza (81%) que se facilite la migración.

El Miami Herald pone el caso de Rosa como ejemplo. Ella llegó desde Matanzas en 2023 gracias a uno de los programas migratorios de la Administración de Joe Biden y, cuando llevaba un año en Homestead, avalada por su hijo, entregó su solicitud para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

“He presentado mis papeles, pero todo se ha estancado. Esta incertidumbre es una agonía”, dijo al medio.

“He presentado mis papeles, pero todo se ha estancado. Esta incertidumbre es una agonía”, dijo al medio

El informe de Cato ha detectado caídas en la aprobación de green card para los solicitantes de todos los países, no solo de Cuba. En el conjunto, la reducción es a la mitad. Además, también hay un descenso del 20% en las concesiones de residencia por agrupación familiar. Peor aún es la situación de los solicitantes de asilo, cuyas tasas han caído un 99%.

Los retrasos –vinculados también a los recortes de personal, según Cato– exponen a cientos de miles de personas a detenciones y posibles deportaciones, además de un miedo constante tanto para ellos como para sus empleadores, que se enfrentan a sanciones si contratan a indocumentados.