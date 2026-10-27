El balsero cubano rescatado en Yucatán es uno de los seis que salieron de Pinar del Río

Debido a las lesiones, Izquierdo fue trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde permaneció bajo observación hasta que se estabilizó.

Fermín Izquierdo fue trasladado al Hospital Naval antes de ser entregado al Instituto Nacional de Migración

Ciudad de México/Personal de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de Yucalpetén confirmó a 14ymedio que el pasado martes rescató al cubano Fermín Izquierdo. Una fuente que pidió el anonimato cuenta que el hombre “fue visto por un buque portacontenedores a 190 millas náuticas de la costa de Progreso, en Yucatán”, México, y este solicitó apoyo para ponerlo a salvo.

La Marina envió una lancha rápida para el rescate del hombre, pero señala, “no encontraron a ninguna otra persona”. De acuerdo con el reporte, el hombre fue subido a la embarcación y “se encontraba desorientado”, además de que “presentaba signos de deshidratación y enrojecimiento e inflamación de la piel por su exposición prolongada al sol”.

Debido a las lesiones, “Izquierdo fue trasladado al Hospital Naval de Yucalpetén, donde permaneció bajo observación hasta que se estabilizó” y fue entregado al Instituto Nacional de Migración (INM), pero no ofreció mayores informes.

El INM confirmó que el hombre “no está detenido”, sigue “un proceso migratorio”, pero no aportó datos sobre la ubicación del balsero.

El INM confirmó que Fermín Izquierdo “no está detenido”, sigue “un proceso migratorio” / Semar

Fermín Izquierdo abandonó la Isla el pasado 12 de octubre. De acuerdo con el espacio en Facebook Nio reportando un crimen, lo hizo en una “embarcación que era conducida por un lanchero” en la que también iban: Ernesto Reyes Laza, Amadilario Frías Denis, Alejandro Abreu, Roilan Montano Camejo, Yulien Espinoza Valle e Iván Montano Gómez. Todos ellos desaparecidos.

El mismo espacio contó que de acuerdo con el testimonio de Fermín Izquierdo que, “al tercer o cuarto día, Ernesto Reyes Laza, uno de los acompañantes, comenzó a mostrar señales de desorientación producto de las condiciones extremas. Insistía en que quería levantarse a caminar, creyendo que estaba sobre tierra firme. Sus compañeros lograron detenerlo varias veces, pero finalmente cayó al océano y desapareció”. Según el relato, “otro ocupante desapareció posteriormente”.

Izquierdo afirmó que “varios barcos habían pasado cerca de los náufragos sin auxiliarlos. Incluso un buque mercante de gran tamaño estuvo, presuntamente, a punto de impactar contra ellos”.

Hasta que una embarcación se detuvo, Izquierdo y otros dos de los balseros trataron de alcanzarla nadando, pero solamente él logró sobrevivir.

La Estación Naval de Búsqueda y Rescate de Yucalpetén precisó a este diario que no hay ningún operativo de búsqueda sobre estas personas.