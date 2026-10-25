Rescatan a 10 balseros cubanos a 12 millas de Isla Mujeres

Los balseros cubanos pidieron no ser regresados a la Isla. “Queremos asilo”, dijo uno de los hombres.

Uno de los migrante presentaba signos de deshidratación severa y algunos dijeron ser de Isla de la Juventud y Pinar del Río

Ciudad de México/El Instituto Nacional de Migración (INM) mantiene bajo resguardo a 10 balseros cubanos que fueron rescatados este sábado a 12 millas náuticas al sur de Isla Mujeres. De acuerdo con una fuente que pidió el anonimato, “hay gente de Isla de la Juventud y Pinar del Río”. Este grupo se suma a los otros 11 migrantes que arribaron a Cancún en el último mes en dos embarcaciones.

Los migrantes pidieron no ser regresados a la Isla. “Queremos asilo”, dijo uno de los hombres al ser trasladado de la Quinta Región Naval y posteriormente a la Estación Naval Avanzada de Puerto Juárez.

La misma fuente confirmó que será este lunes cuando los cubanos reciban asistencia para el proceso, aunque advirtió, “será tratado y dependerá de los procesos internos de Migración”.

El grupo integrado por hombres afirmó tener “cuatro días a la deriva” y que fue gracias a un crucero que los vio, que pudieron sobrevivir. La Quinta Región Naval recibió una alerta sobre una balsa de madera con varias personas en peligro.

El grupo integrado por hombres afirmó tener “cuatro días a la deriva” y que fue gracias a un crucero que los vio, que pudieron sobrevivir. / Marina

La Secretaría de Marina coordinó el operativo de rescate y envío desde la Estación de Búsqueda y Rescate una lancha rápida al punto de ubicación. En el sitio encontraron a “una persona en estado de deshidratación severa y a otras nueve a los que se les brindó asistencia médica”.

El pescador Javier Robles dice a 14ymedio que con estos arribos es factible “una ola de llegadas clandestinas. Hace unos días se dio a conocer que había 28 embarcaciones abandonadas, algunas usadas por cubanos en la Laguna Nichupté, pero ha habido mucho más”.

Robles recordó que en 2024 fue abandonada una lancha de pescadores con matrícula PR5348F5a en Playa de Mascotas, ahí quedó y aún puedes encontrar rastros de esa embarcación”. En ese mismo año, en la zona conocida como El Riíto “unos cubanos apenas vieron cerca la playa, saltaron y se perdieron en las calles”.

A eso hay que agregar que otros cubanos llegan a través de coyotes. Graviel García, un cubano originario de La Habana, confirmó en 2022 a este diario las salidas clandestinas desde Pinar del Río. “Nunca contacté al coyote, sí sé que cobraban 7.000 dólares, mucho para ese peligro”, dijo entonces.