Un total de 11 balseros cubanos han llegado este mes a Cancún

En agosto pasado, cuenta el pescador Robles que la lancha Yeilin y Yailin con la leyenda “Nueva Gerona” fue abandonada en el Canal Nizuc.

El titular de la Capitanía Regional de Puerto Juárez dice que los migrantes llegaron en dos embarcaciones y confirma el abandono de otras balsas en la región

Ciudad de México/Una pareja y otros nueve balseros cubanos llegaron a las costas de Quintana Roo en este mes. Lo confirmó a 14ymedio Pedro Murillo Garay, titular de la Capitanía Regional de Puerto Juárez, aunque reconoció que hay otras embarcaciones artesanales que han sido abandonadas “sin que se sepa nada de las personas que llegaron en ellas”.

Murillo dice que los cubanos quedaron bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración (INM), que es, recuerda, "el órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación es el responsable de determinar las medidas correspondientes y llevar a cabo los procedimientos migratorios, y en caso de ser necesario, se envía a Cuba a los balseros a través de un retorno asistido”.

En noviembre de 2024, Javier Robles, un pescador que es propietario de un catamarán que renta a turistas en Cancún, denunció que Isla Mujeres se estaba convirtiendo en “un cementerio de balsas abandonadas usadas por los cubanos para llegar a México”.

Murillo reconoció que el problema persiste. En agosto pasado, cuenta el pescador Robles que la lancha Yeilin y Yailin con la leyenda “Nueva Gerona” fue abandonada en el Canal Nizuc, que conecta a la Laguna Nichupté con el Mar Caribe. “A la embarcación le quitaron los depósitos de combustible. Alguien se llevó el diésel sin cuidado y contaminaron la zona”.

La Capitanía tiene 28 embarcaciones sujetas a un procedimiento de declaratoria de abandono. Algunas de ellas, fueron usadas por cubanos

Precisamente entre septiembre y octubre han sido retiradas siete embarcaciones abandonadas en la Laguna Nichupté, indica Murillo. “La Capitanía tiene 28 embarcaciones sujetas a un procedimiento de declaratoria de abandono. Algunas de ellas, fueron usadas por cubanos”.

El policía municipal Dagoberto Canul comenta a 14ymedio que con el cierre de la frontera de EE UU bajo la Administración de Donald Trump, la ruta de Quintana Roo nuevamente el estado está registrando arribos clandestinos”.

Muchas embarcaciones clandestinas salen desde el municipio especial de Isla de la Juventud a Cancún, pero también “se han obtenido informes por los mismos balseros” de diversas travesías desde Pinar del Río que tienen como punto de llegada Isla Mujeres, Playa del Carmen y la reserva de Sian Ka'an. “En Cancún pueden pasar desapercibidos porque hay muchos que están legalmente trabajando en la zona turística”, aseguró el policía municipal.

En tanto, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, este martes fue localizado en Puerto Madero, Tapachula, el cuerpo del cubano Alside, de 25 años, que había desaparecido el pasado domingo después de ingresar al mar en Playa Linda.

El padre del joven dijo que fue arrastrado por la corriente. Además, indicó que estaban en la capital del estado por trámites migratorios.