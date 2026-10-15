EE UU deporta al cubano que llegó a Florida en trozos de poliespuma sin haberlo atendido en un hospital

Enrique René Reyes Martínez ya se encuentra con su familia en La Habana.

Enrique René Reyes Martínez ya se encuentra con su familia en La Habana, según datos del periodista Javier Díaz

La Habana/El balsero cubano Enrique René Reyes Martínez, que llegó el lunes pasado a Florida sobre unos trozos de poliespuma unidos por unos cordones y madera, fue deportado por EE UU este miércoles y “ya se encuentra con su familia en La Habana”, informó en sus redes sociales el periodista Javier Díaz. Según el comunicador, el hombre “está seriamente afectado de salud y bastante quemado”. Según declaró el propio migrante, “está vivo gracias a la Virgen de la Caridad del Cobre”.

El pescador, asegura Díaz, no fue trasladado a tierra para recibir atención médica. “Nunca estuvo en un hospital. Lo atendieron siempre en el buque de la Guardia Costera hasta que finalmente fue regresado a la Isla”.

Gema Castillo Reyes, prima del deportado, expuso: “Esto a mí me ha matado porque, en verdad, lo que han hecho con ese muchacho ahora mismo es duro y triste”.

La mujer había contado antes a la cadena Telemundo que el balsero se arriesgó a realizar la travesía en esos trozos de poliespuma “por necesidad, por los niveles de desesperación, por muchas cosas que le estaban pasando en la Isla”. Y añadía: “Nadie se arriesga como él lo hizo y llega vivo para contarlo”.

La mujer contó a la cadena Telemundo que el balsero se arriesgó a realizar la travesía en esos trozos de poliespuma “por necesidad... por muchas cosas que le estaban pasando en la Isla”

La familia de Reyes Martínez compartió al periodista una fotografía en que se encuentra en su hogar al lado de su tía y de su abuela. Temen que pueda ser encarcelado porque había manifestado sus intenciones de emigrar y días antes de su desaparición había tenido problemas con las autoridades.

Javier Díaz subrayó que bajo la Administración de Donald Trump, “hoy es un sueño remoto salir por mar y llegar a tierra de los EE UU y tener documentos legales”.

El balsero es originario de Santiago de Cuba pero vivía en La Habana, además es padre de una niña de siete años.

El pasado 12 de octubre fue rescatado por la Guardia Costera a 16 millas al este de Key Biscayne, Florida, luego de que una pareja que navegaba desde Bahamas hacia Miami lo avistó y dio la alerta.

La deportación de Reyes Martínez se registró un día después de que dos balseros cubanos y cuatro pescadores fueran repatriados por la Guardia Costera de EE UU en el buque Isaac Mayo. Otro balsero debió ser trasladado a tierra firme para una evaluación médica especializada.

Los Gobiernos de La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados a la Isla.