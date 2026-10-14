La Guardia Costera de EE UU intercepta y repatría a cuatro pescadores y dos balseros cubanos

La tripulación de la Estación Aérea de Miami avistó un barco pesquero cubano averiado con cuatro personas a bordo.

La Habana/Dos balseros cubanos y cuatro pescadores fueron repatriados este martes por la Guardia Costera de EE UU en el buque Isaac Mayo. El retorno de estas personas se dio un día después de que fuera localizado un hombre sobre unos trozos de poliespuma unidos por unos cordones y madera a 16 millas de Cayo Vizcaíno.

Según datos oficiales, el jueves pasado, la tripulación de un avión de patrulla HC-144 Ocean Sentry avistó lo que “la Guardia Costera estadounidense describió como una embarcación rústica al suroeste de Cayo Sal”, una isla deshabitada de las Bahamas situada entre Cuba y el sur de Florida.

Las autoridades precisaron que tres personas fueron asistidas por la tripulación del Raymond Evans. Sin embargo, uno de los balseros “debió ser trasladado a tierra firme para una evaluación médica especializada”, sin precisar de qué tipo.

Las autoridades estadounidenses reiteraron su habitual advertencia a los cubanos: “cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar será interceptada y repatriada a su país de origen”. Además, recordaron los operativos de vigilancia en todas las rutas marítimas de acceso al país para disuadir la migración ilegal.

El domingo pasado, en uno de estos operativos, la tripulación de la Estación Aérea de Miami avistó un barco pesquero cubano averiado con cuatro personas a bordo, que se encontraba a la deriva a unas 46 millas al sureste de Cayo Hueso. Los pescadores fueron trasladados a bordo del buque Isaac Mayo.

Las autoridades estadounidenses reiteraron su habitual advertencia a los cubanos: “cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar será interceptada y repatriada a su país de origen”.

El comandante de la Estación Aérea de la Guardia Costera en Miami, Aarón Ortenzio, subrayó que “estos casos demuestran el compromiso de la Guardia Costera para prevenir la entrada marítima ilegal y responder a las necesidades de los marineros en peligro”.

Mientras tanto, el hombre que llegó a Florida sobre unos trozos de poliespuma está a la espera de su regreso a la Isla. Sus familiares lo identificaron como Enrique René Reyes Martínez. De acuerdo con el periodista exiliado en Estados Unidos Yosmany Mayeta Labrada, se trata de “un pescador santiaguero, nacido en el barrio de Los Cangrejitos y residente en La Habana”.

Reyes Martínez fue reportado como desaparecido el jueves pasado. Su primo, Reynier Estiu Álvarez, precisó que el hombre salió desde la playa de Cojímar a pescar pese a que las condiciones no le eran favorables.

A pesar de estas llegadas, el director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida, Sebastian Arcos, no ve indicios de que los balseros vayan a intentar convertir de nuevo el estrecho en una ruta viable a corto plazo.

“Teniendo en cuenta el drástico giro reciente en la política hacia Cuba en comparación con administraciones anteriores, es probable que La Habana quiera evitar una oleada incontrolada de refugiados como las de 1980 o 1994, ya que ello bien podría provocar una reacción violenta por parte de la Administración de Donald Trump”, dijo al diario Miami Herald.