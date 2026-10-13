Un cubano llega a Florida sobre unos trozos de poliespuma unidos por unos cordones y madera

Los Gobiernos de La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados a la Isla.

El balsero fue examinado médicamente y trasladado al guardacostas ‘Melvin Bell’ para ser puesto bajo custodia para su deportación

La Habana/Sobre unos trozos de poliespuma unidos por unos cordones y madera, un cubano fue localizado este lunes a 16 millas al este de Key Biscayne, Florida. De acuerdo con la oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP, un buen samaritano informó a través del canal 16 de VHF, el método preferido para comunicar una emergencia marítima, sobre “un hombre flotando en lo que parecía un pequeño colchón”.

“El mar abierto no perdona y estos viajes pueden volverse mortales rápidamente”, informó CBP a través de sus redes sociales. Las autoridades indicaron que el hombre “tuvo suerte de estar vivo”.

Para la dependencia, “este incidente subraya el peligro extremo de intentar una migración marítima ilegal”.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade evaluaron al hombre, quien posteriormente fue trasladado al guardacostas Melvin Bell y fue puesto bajo custodia a la espera de su deportación.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Miami-Dade evaluaron al hombre, quien posteriormente fue trasladado al guardacostas 'Melvin Bell'

Los Gobiernos de La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados a la Isla.

En septiembre pasado, la Guardia Costera retornó a 14 de 15 balseros que fueron interceptados cerca de Elbow Cay, al norte de Bahamas. Según un comunicado, uno de los migrantes requirió atención médica, por lo que fue trasladado a tierra y permanece bajo custodia de las autoridades.

En agosto, un grupo de 10 cubanos desembarcó en el Parque Estatal Histórico Fort Zachary Taylor, una reserva natural ubicada en Cayo Hueso, Florida. Los migrantes fueron “detenidos y puestos bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU”, informó el Departamento de la Policía de Key West. La lancha en que realizaron la travesía fue robada a Marina Marlin Tarará, una filial de la empresa Marinas y Náuticas Marlin.

El arribo de balseros, principalmente de Cuba, ha disminuido considerablemente desde que la Administración de Donald Trump comenzó a intensificar las medidas contra las personas que ingresan a Estados Unidos sin autorización y a aplicar sus políticas de deportaciones masivas.

La Guardia Costera ha destacado la coordinación con autoridades de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Puerto Rico e Islas Vírgenes para frenar la migración ilegal.