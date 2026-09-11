La Guardia Costera de EE UU repatría a 14 balseros cubanos interceptados cerca de Bahamas

La Guardia Costera subrayó que la frontera de EE UU está cerrada para los ingresos ilegales.

Uno de los migrantes fue trasladado a tierra para recibir atención médica y se encuentra bajo custodia de las autoridades

La Habana/La Guardia Costera de EE UU retornó este jueves a 14 de 15 balseros que fueron interceptados la semana pasada cerca de Elbow Cay, al norte de Bahamas. Según un comunicado, uno de los migrantes requirió atención médica, por lo que fue trasladado a tierra y permanece bajo custodia de las autoridades.

En el operativo participaron el guardacostas Pablo Valent y una lancha de la Guardia Costera de la estación Marathon. A los balseros se les proporcionó comida, agua y atención médica básica.

“Los cubanos no deberían arriesgar sus vidas intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos por mar”, recalcó el teniente comandante Jon Girot, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de EE UU en La Habana. El oficial destacó la coordinación con autoridades de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Puerto Rico e Islas Vírgenes para frenar la migración ilegal.

El arribo de balseros, principalmente de Cuba, ha disminuido considerablemente desde que la Administración de Trump comenzó a intensificar las medidas contra las personas que ingresan a Estados Unidos sin autorización y a aplicar sus políticas de deportaciones masivas.

Pese a este cerco, a mediados de agosto, 11 cubanos realizaron la travesía en una lancha robada y lograron desembarcar en el Parque Estatal Histórico Fort Zachary Taylor, una reserva natural ubicada en Cayo Hueso, Florida. A inicios de septiembre se informó que estas personas serían deportadas.

La dependencia subrayó que la frontera de EE UU está cerrada para los ingresos ilegales

La dependencia subrayó que la frontera de EE UU está cerrada para los ingresos ilegales. Además, recordó que desde enero pasado hasta el 31 de agosto, las tripulaciones del sureste también han interceptado más de 100 operaciones ilegales de transporte marítimo.

Los operativos con recursos aéreos, terrestres y marítimos en el Estrecho de Florida, indicaron las autoridades estadounidenses, permitieron la intercepción el sábado pasado de una embarcación con 51 personas frente a Aguadilla, Puerto Rico. El martes, el grupo de 34 dominicanos (entre ellos dos menores) y 17 haitianos fueron entregados a las autoridades de la Armada de la República Dominicana, mientras que los dos menores quedaron bajo la tutela del Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia.

El pasado 25 de agosto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció la expansión de su jurisdicción marítima frente a las costas del sur de Florida, incluida toda la zona de los Cayos, un corredor de especial interés por su cercanía con Cuba.

La nueva área de control se extiende a la costa sur de Florida, la costa sur de California, la costa del Golfo de Texas y Puerto Rico. De esta forma pasan de 12 a 24 millas náuticas que serán custodiadas por la agencia.

Con la nueva disposición, oficiales y agentes aduaneros pueden abordar embarcaciones, examinar el barco y a las personas y las mercancías que se encuentren a bordo, realizar registros, llevar la nave a puerto y, cuando las leyes aplicables lo permitan, perseguir, incautar y efectuar arrestos.