Otros cinco cubanos son acusados en Cancún por secuestrar y torturar a varios compatriotas

Los cubanos Alejandro, Llanet, Zaida, Francheska y José Luis fueron detenidos en una vivienda ubicada sobre la calle De Los Jaguares.

Una de las víctimas dice que vio en redes sociales una oferta de empleo en México y salió de la Isla en una lancha

Ciudad de México/Los cubanos Alejandro, Llanet, Zaida, Francheska y José Luis fueron detenidos el viernes pasado en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, por el delito de secuestro de cuatro de sus compatriotas. Las víctimas, dos mujeres y dos hombres, identificadas por sus iniciales R.G.G., S.M.S., Y.G.C. y Y.A.M. acusaron a los arrestados de exigir 5.000 dólares a sus familiares para liberarlos.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Secuestro y Extorsión, “de ser encontrados culpables, los detenidos pasarían 25 años en prisión”. El policía municipal Enrique García dice a 14ymedio que también se establecería una multa de 28.000 dólares a cada uno.

“Las víctimas fueron golpeadas y grabadas en video para que sus familias en Cuba pagaran por su rescate. Todo se debe de ratificar ante el juez para que la condena sea ejemplar”, señala García.

El oficial cuenta que, según el testimonio de R.G.G., “fue engañado con una falsa oferta de empleo y papeles a través de las redes sociales. El hombre afirmó ser de Playa La Boca y que llegó a Cancún en una lancha”.

Javier Robles, un pescador que renta en Cancún un catamarán a turistas para practicar esnórquel, denunció en 2022 ante este diario, la existencia de coyotes que explotaban la ruta de Cancún. La crisis económica, los apagones, la falta de medicamentos, según el hombre, “en la Isla están desesperados por salir, a estas alturas mucha gente va a empezar a tomar por acá”.

Imagen de una de las cubanas acusadas en Cancún de secuestrar y torturar a cuatro compatriotas. / Facebook

Graviel García, un cubano originario de La Habana, reveló que "había salidas por Pinar del Río". Desde este lugar son trasladados a Cancún e Isla Mujeres, dos de los puntos que usan polleros y que son señalados en el informe Mar adentro: migrantes y náufragos en el mar, elaborado por Naciones Unidas. “Nunca contacté al coyote, sí sé que cobraban 7.000 dólares, mucho para ese peligro”.

El oficial Enrique García dice a 14ymedio que hay una investigación en curso. “Una de las líneas de investigación es una red de trata, pero no se puede adelantar nada”.

La declaración de uno de los cubanos confirma “la existencia de coyotes”, reconoce el policía. “El testimonio del cubano secuestrado señala un traslado desde Pinar del Río, que después de tocar tierra lo llevaron a una casona ubicada sobre la calle De Los Jaguares”. Los quejidos alertaron a una mujer que pasaba por la zona y “fue su denuncia la que permitió ubicar a estas personas secuestradas”.

El policía insiste en que “al rompecabezas le faltan varias piezas: no sabemos cuánto pagaron a quién o quiénes los trasladaron; además, los otros secuestrados han mantenido silencio y se han limitado a pedir apoyo para no regresar a Cuba”.

A finales de agosto, los cubanos Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez fueron sentenciados en Cancún, pasarán cuatro años y seis meses en prisión por “privar de la libertad”, en 2024, a un connacional.

Según el testimonio de la víctima, “lo obligaron a contactar a su familia para el envío de 8.000 dólares a cambio de su libertad”. Ahora trabaja en la zona hotelera, pero sigue con temor a represalias