Dos cubanos, sentenciados a cuatro años de prisión por secuestrar a un compatriota

La Fiscalía de Quintana Roo informó la sentencia contra los cubanos Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez.

El delito fue cometido en 2024 y al cumplir con su condena serán deportados, asegura un oficial

Ciudad de México/Los cubanos Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez pasarán cuatro años y seis meses en prisión por “privar de la libertad”, en 2024, a un connacional. Una condena “mínima”, afirma a 14ymedio el policía municipal Enrique García. El agente detalla que “el Ministerio Público no presentó el caso por el delito de secuestro”, cuya condena, según el Código Penal del estado, conllevaría de 25 a 50 años de cárcel.

Sin embargo, dice que sí había pruebas contundentes para tipificar el delito como secuestro. “Esta pareja actuó con alevosía y ventaja sobre uno de sus compatriotas”, cuenta. Planas y Morejón adoptaron un modus operandi similar al de la Mafia Cubana: “Se ganaron la confianza de un migrante, lo llevaron con la promesa de darle alojamiento y apoyarlo en la obtención de papeles y ya en la casona lo sometieron y amenazaron con asesinarlo”.

Según el testimonio de la víctima, “lo obligaron a contactar a su familia para el envío de 8.000 dólares a cambio de su libertad”.

Una llamada anónima al 911 evitó la entrega del dinero. “La familia en Cuba ya tenía una cuenta de Western Union, pero se habían demorado porque apenas habían reunido casi los 5.000 dólares”.

Roinel Morejón Rodríguez y Yosbel Lázaro Planas Pita serán deportados a la Isla tras concluir su condena. / Facebook

El oficial asegura a este diario que la víctima fue apoyada por una ONG y pudo tramitar sus papeles. “Ahora trabaja en la zona hotelera, pero sigue con temor a represalias”.

Los sentenciados mantuvieron al migrante en una casa deshabitada ubicada en la supermanzana 215. La vivienda tiene relación con otra investigación por los delitos de “secuestro, extorsión y homicidio”, que las autoridades continúan investigando.

En mayo pasado, los habitantes de las supermanzanas 22, 23, 24, 25 y 76, en Cancún, exigieron a las autoridades “deportar” a los cubanos que cometieron delitos. El policía municipal reconoció que “varias de las casas abandonadas han sido ocupadas por migrantes de la Isla y se han implementado varios operativos”. En los últimos meses se ha detenido a 18 cubanos, colombianos y venezolanos por la venta de drogas.

El presidente de la Comisión de Seguridad de Empresarios, Jorge Escudero Buerba, aseguró en abril pasado que había un grupo de migrantes de la Isla en motocicleta que había saqueado varios establecimientos.

“Se dio seguimiento a la denuncia, hubo detenidos. Sin embargo, nunca hubo alguna denuncia formal y, ante la falta acusadora, se les liberó”, señala el oficial García.

Al concluir su condena, Yosbel Lázaro Planas Pita y Roinel Morejón Rodríguez serán remitidos al Instituto Nacional de Migración. “Durante el proceso aseguraron contar con documentos, pero nunca los presentaron, así que podrían ser deportados”.