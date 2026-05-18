Vecinos de Cancún promueven la deportación de los cubanos que cometan delitos

De 3.219 personas detenidas en el primer trimestre del años, 160 fueron extranjeros y de ellos varios cubanos, dice un denunciante

Ciudad de México/Habitantes de las supermanzanas 22, 23, 24, 25 y 76, en Cancún, en el estado mexicano de Quintana Roo, han elevado las exigencias y en mesas de diálogo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, promueven la “deportación de cubanos” que cometan delitos. “No queremos a delincuentes”, dice a 14ymedio José, una de las personas que exige la expulsión de “gente que viene a robar, extorsionar y vender drogas”.

De acuerdo con el denunciante, los migrantes de la Isla “han invadido las supermanzanas , se han metido a casas deshabitadas y son constantes las peleas”.

El titular de la Secretaría, César Gómez Torres, señala a este diario que aunque ingresar a México sin el estatus migratorio adecuado no es un delito en sí mismo, “aquellos extranjeros que cometan infracciones enfrentan una situación diferente”, por lo que “es factible que tras ser juzgadas y cumplir su condena, sean deportados”.

Torres destacó la reducción de los delitos de alto impacto en el primer trimestre del año. Sin embargo, José afirma que “3.219 personas detenidas, 160 fueron extranjeros y de ellos varios cubanos”. Es decir, que los migrantes suponen una minoría.

En abril pasado, los habitantes de la Supermanzana 23 exigieron la expulsión de 300 cubanos, a los que acusaron de la serie de robos con violencia. Entre las pruebas presentadas a las autoridades están vídeos, fotos y publicaciones en que aparecen cubanos.

En febrero, cuenta José, se detuvo a tres delincuentes con 'dosis de marihuana, 75.489 dólares americanos y 3.000 pesos mexicanos'

En febrero, cuenta José, se detuvo a tres delincuentes con “dosis de marihuana, 75.489 dólares americanos y 3.000 pesos mexicanos”. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, se capturó a los cubanos Yordany, Seidel Rezk y Oslei, además del mexicano Rafael, quienes “se dedicaban a la venta de droga compra-venta ilegal de divisas, así como de diversos artículos que trasladan a la Isla”.

Los cubanos ingresaron y salieron en al menos tres ocasiones del país y en ese lapso “adquirieron una refaccionaria, una pastelería y una tienda de abarrotes para distribuir drogas y reclutar a vendedores”.

El presidente de la Comisión de Seguridad de Empresarios, Jorge Escudero Buerba, aseguró al periódico Novedades Quintana Roo que hay un grupo de migrantes de la Isla en motocicleta que han saqueado varios establecimientos. “En la Supermanzana 24, unos cubanos me abrieron una oficina y un vehículo. Es una realidad, estoy muy familiarizado; mucha gente que va a los tacos parados en la Yaxchilán se les acercan a asaltarlos a bordo de motos y se meten a robar a muchas casas habitación”, dijo.

En Cancún hay cerca de 5.000 cubanos, entre quienes tienen regularizada su situación migratoria, algunos con procesos pendientes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y cerca de 100 deportados por EE UU.

De acuerdo con los datos de la Unidad de Política Migratoria, en 2025 se reportaron 911 extranjeros en situación irregular en Quintana Roo, de ellos, en Cancún había 278, Playa del Carmen 281 y Chetumal con 217.

Del total, 292 fueron de nacionalidad cubana, el porcentaje más alto. En los primeros dos meses del año, han sido 58 contabilizados, de esta nacional, aún encabezando la lista de extranjeros irregulares en la entidad.