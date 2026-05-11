“Seguimos sin saber nada”, dice una de las madres cubanas que buscan a sus hijos en México

Ciudad de México/“Nada”. Margarita Bravo lamenta que en su recorrido de seis días por el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, siga sin indicios que la lleven a saber el paradero de su hija, Meiling Álvarez Bravo, y su nieto Samei Armando Reyes Álvarez, desaparecidos el 21 de diciembre de 2024 junto con un grupo de 40 migrantes. “Necesitamos encontrar a nuestros hijos y seguimos sin saber nada”, reitera a 14ymedio la mujer.

En su recorrido por Tapachula, cuenta que en algún momento hubo esperanza de ubicarlos. “Algunas personas nos dijeron que los han visto”, dice. Sin embargo, no fue una pista suficiente y prevalece la incertidumbre en el grupo de madres, que , en contra de lo publicado por algunos medios, siguen este lunes en Tapachula.

Los familiares de los cubanos Dayranis Tan Ramos, Elianis Caridad Morejón Pérez, Jorge Alejandro Lozada Santos, Lorena Rosabal Guevara, además del hondureño Ricardo Antonio Hernández Barahona y el ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza, no han obtenido respuesta de las autoridades. La investigación de la Fiscalía de Distrito Fronterizo en Tapachula sigue abierta, sin más indicios que los aportados por las madres cubanas en 17 meses. Bravo confirma que “no se han acercado para ofrecer información”.

Tampoco hay datos nuevos sobre el rastreo de los números de los móviles de los coyotes alías Chapín, Ángel García Hernández y el cubano Milton, ni de los GPS de los aparatos de los desaparecidos.

No hay datos nuevos sobre el rastreo de los números de los móviles de los coyotes alías 'Chapín', Ángel García Hernández y el cubano Milton

El coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana en Tapachula, César Augusto Cañaveral Pérez, denunció la falta de apoyo del Gobierno en la labor de búsqueda. “Los colectivos son los que están luchando más en encontrar a sus seres queridos que mueren o se pierden en la ruta migratoria que el mismo Gobierno”, dice a este diario.

Cañaveral lamenta que México sea “un territorio donde cientos de migrantes desaparecen sin dejar rastro” y muchas familias emprenden la búsqueda “prácticamente solas”. Los colectivos, subraya, “se organizan, crean redes de apoyo, nos contactan para saber y difundir entre la gente perfiles de los desaparecidos”.

A través de uno de estos colectivos, la Red Regional de Familias Migrantes, llegó Bravo a México. En su peregrinar algunos migrantes les han alertado sobre la presencia de grupos criminales en Ciudad Hidalgo y Tapachula, “los focos rojos, por los que viajar solos es peligroso”, dice el abogado José Luis Jiménez.

Los cárteles “controlan el cruce por el río Suchiate, usan a supuestos guías para enganchar a los migrantes con la promesa de sacarlos del estado por rutas alternas y los llevan a casonas, donde les roban, abusan de las mujeres, los extorsionan”. De esto, “existen denuncias, testimonios, muertes, pero no se hace nada por erradicarlo”.

La plataforma independiente Alas Tensas ha informado sobre el “cierre de búsqueda en México sin pistas de sus familiares desaparecidos”. Bravo dice no saber si es el fin de su estancia en el país, a ellas les indicaron que “viajarán a la Ciudad de México” en las próximas horas.