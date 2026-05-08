Coyotes, extorsiones, mensajes y un video: la desaparición de seis cubanos en México

Las familias han recorrido albergues, penales y el centro de Tapachula en busca de informes que les permitan dar con el paradero de 20 migrantes.

Madres de los desaparecidos comenzarán su búsqueda en San José El Hueyate, último punto en que tuvieron contacto con ellos

Ciudad de México/Las madres de seis cubanos y familiares de un hondureño y un ecuatoriano han confirmado que estos se encontraban juntos el pasado 21 de diciembre en San José El Hueyate, en la costa de Chiapas, antes de desaparecer. El grupo de migrantes lo conformaban Meiling Álvarez Bravo, su hijo Samei Armando Reyes Álvarez, Dayranis Tan Ramos, Elianis Caridad Morejón Pérez, Jorge Alejandro Lozada Santos, Lorena Rosabal Guevara, Ricardo Antonio Hernández Barahona y Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza.

Las familias han recorrido albergues, penales y el centro de Tapachula en busca de informes que les permitan dar con el paradero de 20 migrantes. Soldados del Ejército y la Guardia Nacional las escoltan y evitan el contacto de los medios con las mujeres. “Hay poco tiempo para hablar”, dice a través de un mensaje a 14ymedio Margarita Bravo, madre de Meiling y abuela de Samei.

En 17 meses, sin embargo, las autoridades no han presentado avances en las investigaciones, pese a que cuentan con la última ubicación de las personas, los números de teléfonos de los coyotes y mensajes de texto.

Las madres cubanas han cruzado información entre ellas que ratifica que el día 20 de diciembre todo el grupo ya se encontraba en San José El Hueyate. Esto lo pudieron confirmar gracias al GPS del móvil de Elianis Caridad Morejón Pérez. Un día después, informó a su pareja, Darian Rivas, que se encontraba “arriba de la lancha” con chaleco salvavidas.

Las madres cubanas han cruzado información entre ellas que ratifica que el día 20 de diciembre todo el grupo ya se encontraba en San José El Hueyate. / Captura de video/UltimatumMx

Los datos aportados por Margarita Bravo indican que su hija Meiling Álvarez Bravo y su nieto Samei Armando Reyes Álvarez confiaban en poder salir ese día en lancha rumbo a Juchitán, en el estado de Oaxaca, un traslado por el que pagaron 2.000 dólares a un coyote identificado por el alias Chapín.

Las llamadas de Jorge Alejandro Lozada Santos a su madre Alicia Santos, en Santiago de Cuba, fueron para informarle de que realizaría una travesía en lancha de 420 kilómetros por el océano Pacífico. El 17 de diciembre le contó que un coyote cobraba 900 dólares por el traslado “seguro” de Tapachula a la Ciudad de México. El pago era de 750 dólares si reunía a más de cinco personas.

Lozada hizo el acuerdo a través de mensajes de texto con un pollero identificado como Ángel García Hernández. El cubano señaló que había trayectos en vehículo y que para su seguridad, les pondrían pulseras y pasarían los retenes migratorios con clave. En Tapachula conoció a Lorena Rosabal Guevara, con quien llegó el 19 de diciembre a San José El Hueyate.

Rosabal Guevara y Lozada Santos conocieron a los cubanos Morejón Pérez, Tan Ramos, Reyes Álvarez y Álvarez Bravo en la casona en que estaban otros migrantes. La última llamada que recibió Alicia Santos de su hijo fue para informarle que iba a subir a la lancha junto con Lorena. “Te llamo”, le dijo.

Las mujeres no volvieron a saber nada hasta meses después, cuando Milton, un coyote cubano, las contactó. El hombre les compartió una lista con los nombres y las firmas de sus familiares. Los cubanos presuntamente fueron secuestrados por el Cártel de Sinaloa y pidió 12.000 dólares a cambio de liberarlos. Se entregó el dinero y el sujeto desapareció.

Este viernes, las madres se estaban preparando para su traslado a San José El Hueyate. Los migrantes desaparecidos son parte de las más de 132.000 personas de las que no se sabe su paradero. Un video del grupo es, también, parte de los informes que tienen.

Yarisel Díaz Arcia es otra cubana que desde el pasado 30 de abril está desaparecida. La joven, que llegó hace dos años a Tapachula, trabajaba arreglando uñas. Según las indagatorias, Víctor, su novio, la dejó en su domicilio, pero el casero de la vivienda desmintió la versión.