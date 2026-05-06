Tabasco organiza colecta de alimentos y ropa para más de mil cubanos deportados por EE UU

Un abogado dice que estas personas están en el limbo, “en el país, no son nada, para Migración son personas sin documentos”

Ciudad de México/Frijoles, latas de atún y sardinas, galletas, pan, agua embotellada, jabón, dentífrico, sábanas, zapatos, tenis y mochilas, son algunos de los productos que han sido recolectados por el Colectivo Ceiba y el Observatorio de migrantes para beneficiar a más de mil cubanos deportados por Estados Unidos que se encuentran varados en Villahermosa, Tabasco, y viven en la indigencia. “El grupo más afectado son personas de entre 50 y 80 años, varios con enfermedades crónicas degenerativas”, señala el colectivo.

“Los recortes presupuestarios a organizaciones humanitarias han dificultado la atención de necesidades básicas”, agregan. “Se necesita de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, ropa y otros objetos de primera necesidad que se repartirán entre esta gente”.

El Gobierno de EE UU confirmó en marzo pasado que, a través de un acuerdo “no escrito” con México, deportó a 6.000 cubanos, varios de los cuales fueron trasladados a Villahermosa. Oliver, uno de los miles de migrantes con formulario I-220A expulsados por EE UU y abandonados “sin documentos ni dinero”, contó a este diario que varios de estos expulsados son delincuentes a los que “les borran los antecedentes antes de cruzarlos”.

El abogado José Luis Pérez destaca la colecta, sin embargo, subraya; “Los cubanos que en EE UU tenían nombre, pertenencias, familia, en México están en el limbo. En el país, no son nada, para Migración son personas sin documentos”.

“Estas deportaciones operan sin un marco legal claro ni lineamientos transparentes”, dice el abogado Pérez

Pese a que el Gobierno mexicano niega la existencia de un acuerdo formal de tercer país seguro, “estas deportaciones operan sin un marco legal claro ni lineamientos transparentes”, denuncia el abogado.

El Colectivo Ceiba habilitó cinco puntos de recolección que ubicó en los locales Cocoa Mía, Grijaw Coffee Cart, Azteca Gym Fitness, Alma Latte y DACSyH UJAT.

El abogado denuncia que en Villahermosa, ante la inoperancia de los organismos migratorios, se han tenido que habilitar albergues como Oasis de Paz del Espíritu Santo, para apoyar a familiares de pacientes, “ahora hace frente al éxodo migratorio y es una opción para cubanos, haitianos, hondureños”.

La falta de apoyo también se vive en Tapachula, Chiapas, estado fronterizo con Guatemala. El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció en charla con Diario del Sur el incremento de cubanos en la región. El edil contó que la Embajada de Cuba “no ha respondido” a su solicitud para “establecer canales de comunicación y dar respuesta a la necesidad de alrededor de 10.000 migrantes de la Isla que se encuentran en tránsito o en proceso migratorio”.

Melgar lamentó que ante “la lentitud de los trámites, los cubanos optan por abandonar los procesos y continuar su camino sin documentación en caravanas, lo que los coloca en una situación de alta vulnerabilidad”.