Madres de seis cubanos inician las búsqueda de sus familiares desaparecidos en Tapachula

Llegaron con visa humanitaria y recorrerán los lugares en que estuvo un grupo de 20 migrantes antes de su desaparición

Ciudad de México/Los cubanos Meiling Álvarez Bravo, su hijo Samei Armando Reyes Álvarez, Dayranis Tan Ramos, Elianis Caridad Morejón Pérez, Jorge Alejandro Lozada Santos y Lorena Rosabal Guevara, el hondureño Ricardo Antonio Hernández Barahona, el ecuatoriano Jefferson Stalin Quindil Guanoquiza y otros 12 migrantes desaparecieron en la ciudad mexicana de Tapachula el 21 de diciembre de 2024. Ahora, familiares suyos han llegado a México con visa humanitaria y, desde este lunes, han iniciado labores de búsqueda en Chiapas, confirmó a 14ymedio Margarita Bravo, madre de Meiling y abuela de Samei.

El grupo, apoyado por integrantes de la Red Regional de Familias Migrantes, “realizará un recorrido por la ruta migrante desde Chiapas a la Ciudad de México entre el 2 y el seis de mayo”, agregó la mujer. Ante este diario, recuerda el último mensaje de su hija, hace 17 meses: “Llegó el desayuno, a ver si nos vamos, mami. Besitos, después te escribo”.

La habanera cuenta que su hija y su nieto salieron en busca de un mejor futuro, pero su travesía se convirtió en una pesadilla. El último punto de referencia de sus familiares es una casa cerca del Parque Hidalgo, en Tapachula. De este lugar los iba a recoger un coyote identificado por el alias Chapín. “Al sujeto le pagaron 2.000 dólares” para que los llevará en lancha hasta Juchitán, en el estado de Oaxaca, y así evitarían los retenes del Instituto Nacional de Migración (INM).

El grupo, apoyado por integrantes de la Red Regional de Familias Migrantes, “realizará un recorrido por la ruta migrante desde Chiapas a la Ciudad de México

Las autoridades del estado han confirmado a este diario que los migrantes fueron “retenidos en una casa de fachada verde”. Además, se cuenta con audios y mensajes de otros de los desaparecidos.

Los pobladores han alertado a estas madres buscadoras, los robos, violaciones, agresiones físicas, trata de personas y secuestros a que están expuestos los migrantes en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Margarita Bravo, quien porta una playera con las imágenes de sus familiares, dice que está en el estado por su “hija y su nieto”.

Las arbitrariedades y abusos han sido denunciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su informe La CNDH y la migración en caravana: hechos y derechos, el organismo reconoció que los migrantes enfrentan escenarios de violencia, explotación, extorsión, trata de personas e inseguridad, especialmente cuando viajan en situación irregular.

En redes se había denunciado la desaparición de una de las cubanas, Lorena Rosabal Guevara, a finales de aquel 2024

“La pregunta es qué se ha hecho por evitarlo. El ‘informe especial’, como lo denominó la CNDH, confirma un fracaso de las autoridades migratorias por darle solución a miles de personas de Cuba, Haití, Honduras, Colombia, Venezuela y de otros tantos que se quedaron varados en el país ante la nueva política del Gobierno de Donald Trump”, subraya el abogado José Luis Pérez.

En redes se había denunciado la desaparición de una de las cubanas, Lorena Rosabal Guevara, a finales de aquel 2024. La familia perdió contacto con la joven de 28 años cuando se dirigía hacia San José el Hueyate, en el municipio de Mazatán, en Chiapas, fronterizo con Guatemala.

Un mes antes, la Fiscalía de Distrito Fronterizo en Tapachula abrió una investigación por “homicidio calificado” por el caso de las cubanas Leydi de la Caridad Rodríguez Acosta y Ana Mercedes Capetillo Savón, cuyos restos fueron encontrados en noviembre.

A más de un año del crimen, las autoridades no tienen datos adicionales. Las dos mujeres fueron secuestradas mientras se encontraban en un hotel. El 10 de noviembre, Leydi fue obligada por sus captores a grabar un video en que confirmaba que “no había sido tocada” y se “encontraba bien”.