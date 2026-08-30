Una pareja de cubanos es acusada en Florida de saquear la casa de unos empresarios fallecidos en Kenia

La Habana/La policía de Coral Gables, en Florida, acusa a los cubanos Geybert Alexander García, de 40 años, y Melany Perdomo, de 24 años, de “saquear la casa” de Adam Martin Hlavaty y Henry Parra, una pareja vinculada al sector empresarial y tecnológico que falleció el pasado 19 de agosto luego de que el helicóptero en que viajaban con otras cinco personas se estrellara en el condado de Samburu, en Kenia.

De acuerdo con las pesquisas, los migrantes de la Isla “se llevaron documentos comerciales y más de 500.000 dólares en obras de arte, joyas y aparatos electrónicos, así como un Range Rover 2023, un Porsche Taycan 2020 y otros cinco vehículos”.

El jefe de policía de Coral Gables, Ed Hudak, dijo que con la captura de García y Perdomo “se golpeó un avispero de una empresa criminal” y describió la casa de los detenidos ubicada en la cuadra 8300 de Northwest 195th Terrace, en el condado de Miami-Dade, como “el epicentro de una red de robo de identidad”.

Hudak contó a El Nuevo Herald que en la vivienda de los detenidos se encontraron cajas con identidades robadas, además de “licencias para conducir y pasaportes apócrifos, 20 llaveros electrónicos de autos robados y armas, dos de ellas robadas”.

Los cubanos, afirmó la Policía, “ya habían impreso una identificación falsa con la dirección de los dos empresarios fallecidos”. Según las indagatorias, los acusados perpetraron el plan tras enterarse del accidente.

Los cubanos, afirmó la Policía, “ya habían impreso una identificación falsa con la dirección de los dos empresarios fallecidos”.

“Es realmente impactante e inconcebible pensar que algo así sucediera mientras las familias están de luto y lamentando la pérdida de sus seres queridos”, dijo la fiscal del estado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle.

El saqueo fue denunciado por la empleada doméstica el pasado 23 de agosto, día en que se presentó a revisar la casa. Una de las socias comerciales de los empresarios usó una aplicación para localizar una MacBook Pro que fue robada. Además, empleó otra para localizar uno de los vehículos.

Con estos datos, la Policía rastreó los vehículos y los recuperó, además de un pickup que había sido sustraída en 2022. El oficial Hudak indicó que los detenidos se tomaron su tiempo en la casa y “probablemente estuvieron allí aproximadamente dos días”.

Pese a que las pruebas hunden a García y Perdomo, el abogado del primero afirmó el pasado miércoles ante el tribunal de fianzas que su cliente “cuenta con un documento notariado y firmado que le daba permiso para entrar en la casa y tomar posesión de esos vehículos”. La policía también está investigando la validez del escrito.

El testimonio de un amigo de los empresarios refutó la versión del letrado al señalar que de tener permisos, los acusados no habrían forzado el sistema de seguridad ni dañado la puerta principal.

La jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito de Miami-Dade encontró indicios suficientes contra la pareja y les negó la fianza.

Adam Martin Hlavaty y Henry Parra formaban parte de un safari y en el helicóptero en que se accidentaron, también murieron José Alberto Suárez, un ejecutivo de Telemundo/NBC, y Roger Duarte, propietario de George Stone Crab, Michele Sensi-Contugi, Stephany Hollihan y el piloto Josh Outram.