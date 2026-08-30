Decenas de cubanos quedan atrapados en Serbia mientras esperan desde hace meses por su pasaporte

Los afectados aseguran que un fallo del sistema consular dejó solicitudes sin tramitar y temen perder permisos de residencia y trabajo

La Habana/Decenas de cubanos residentes en Serbia llevan meses esperando por sus nuevos pasaportes después de que un supuesto fallo informático impidiera tramitar numerosas solicitudes realizadas en el Consulado de Cuba en Belgrado. La demora, que en algunos casos se remonta a diciembre de 2025, amenaza ahora con dejar en situación irregular a personas que hasta el momento residían y trabajaban legalmente en el país.

Según una denuncia enviada a 14ymedio por miembros de la comunidad cubana, bajo condición de anonimato por temor a represalias, más de 70 solicitudes estarían pendientes. Los afectados aseguran que el problema se originó en el sistema utilizado por la misión diplomática para transmitir a Cuba los datos necesarios para confeccionar los documentos. También afirman que, después de varias sesiones técnicas entre la misión, el Ministerio de Relaciones Exteriores y organismos informáticos en Cuba, el sistema pudo ser restablecido, aunque los documentos acumulados siguen sin llegar.

El Consulado habría realizado la captura de los datos de los solicitantes, pero buena parte de la información no llegó correctamente al sistema central en la Isla. De acuerdo con el testimonio recibido por este diario, mientras en Belgrado se daba por realizado el trámite, algunas consultas posteriores indicaban que las solicitudes ni siquiera aparecían registradas en Cuba. Aunque varios pasaportes fueron emitidos en febrero de este año, la mayoría continúa pendiente, aseguran los denunciantes.

“Los solicitantes hemos cumplido con todos los requisitos y somos quienes estamos pagando las consecuencias de un error que no provocamos”

El retraso va mucho más allá de la imposibilidad de viajar. La legislación serbia exige que el pasaporte presentado para solicitar o renovar una residencia temporal tenga una vigencia de al menos tres meses superior al período de residencia solicitado. Una petición puede ser rechazada si no cumple esa condición.

Para los trabajadores extranjeros, además, Serbia contempla un permiso unificado que combina residencia y autorización laboral, de manera que la falta del documento cubano puede repercutir también sobre la posibilidad de conservar el empleo legalmente. Los permisos pueden concederse hasta por tres años.

“Los solicitantes hemos cumplido con todos los requisitos y somos quienes estamos pagando las consecuencias de un error que no provocamos”, señala la denuncia.

La ley serbia contempla, no obstante, una salida excepcional. Cuando existan razones humanitarias, de fuerza mayor o vinculadas al interés del país, las autoridades pueden conceder o extender una residencia temporal incluso a un extranjero que no disponga de un documento de viaje válido.

Serbia fue durante años un destino especialmente accesible para los ciudadanos de la Isla porque podían viajar sin visado

Según los afectados, el embajador cubano en Belgrado, Pavel Díaz Hernández, ha realizado gestiones ante las autoridades serbias para evitar que quienes esperan sus documentos sufran sanciones migratorias. También aseguran que la primera secretaria de la Embajada, Milexy Pérez Reyes, les comunicó que los casos están siendo priorizados por antigüedad y que en septiembre deberían comenzar a llegar nuevos pasaportes mediante valija diplomática.

La presencia cubana en Serbia creció significativamente durante los últimos años. La Oficina Estadística del país registró la inmigración de 400 ciudadanos cubanos en 2023, frente a 233 que abandonaron Serbia ese año. En 2024 llegaron otros 134 cubanos y salieron 190, al incluir algunos que llegaron en los años anteriores.

Serbia fue durante años un destino especialmente accesible para los ciudadanos de la Isla porque podían viajar sin visado, circunstancia que también convirtió al país balcánico en una escala de la ruta migratoria hacia la Unión Europea. Belgrado terminó eliminando esa facilidad en abril de 2023, en medio de las presiones de Bruselas para armonizar su política migratoria con la comunitaria.

Los afectados reclaman ahora alguna constancia que puedan presentar ante las autoridades serbias para demostrar que la ausencia de un pasaporte vigente no se debe a una negligencia propia

Actualmente, los cubanos con pasaporte ordinario necesitan visa para entrar en Serbia. Los titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales, en cambio, pueden permanecer hasta 90 días sin ella.

Desde julio de 2023, el pasaporte cubano tiene una vigencia de diez años para los mayores de 16 años y cuesta 180 dólares o euros en los consulados, mientras que para los menores vale 140 y tiene una duración de cinco años. La reforma eliminó las antiguas prórrogas que los emigrados debían pagar cada dos años. Para algunos solicitantes de Belgrado, sin embargo, la espera por ese documento se acerca ya a los nueve meses.

Los afectados reclaman ahora alguna constancia que puedan presentar ante las autoridades serbias para demostrar que la ausencia de un pasaporte vigente no se debe a una negligencia propia. También piden conocer el estado real de cada expediente y que se dé prioridad a quienes tienen próximos a vencer sus permisos.

La avería administrativa ha terminado así por producir una paradoja: los cubanos que llegaron legalmente a Serbia y han cumplido con los trámites exigidos por ese país corren el riesgo de perder su estatus precisamente porque el Estado que expide sus pasaportes no consigue entregárselos.