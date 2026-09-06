Guyana se convierte en nuevo destino para los cubanos deportados de EE UU

EE UU ha alcanzado acuerdos con más de 30 Gobiernos para deportar a extranjeros a terceros países.

Cuatro migrantes de la Isla fueron trasladados este viernes a Georgetown como parte de un acuerdo con Washington

Madrid/Guyana acaba de convertirse en un nuevo destino para los cubanos expulsados de EE UU. Cuatro nacionales de la Isla llegaron el viernes a ese país junto a dos ciudadanos afganos, como parte de un acuerdo migratorio que Washington y Georgetown llevan meses negociando, informó el secretario de Exteriores guyanés, Robert Persaud.

El Guyana Times describe a los deportados como extranjeros "cualificados" y "no criminales". El diario señala que el mecanismo contempla a personas que no pueden o no quieren regresar a sus países de origen y cuya situación migratoria en EE UU no les permite permanecer allí.

El más joven de los seis tiene 20 años y el mayor, 36. El medio guyanés no identificó a ninguno por su nombre ni informó desde qué centro de detención estadounidense fueron trasladados.

La operación forma parte de un acuerdo que Guyana y EE UU negociaron durante meses y que tendrá una duración inicial de un año, según Persaud. El funcionario subrayó que el convenio no supone un reasentamiento permanente de los deportados y que Washington no ha solicitado por ahora el envío de más ciudadanos de terceros países.

El Gobierno de Georgetown sostiene que solo pretende aceptar a quienes hayan decidido voluntariamente trasladarse a Guyana

La situación migratoria de estos deportados se determinará mediante el Programa de Retorno Voluntario Asistido de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De acuerdo con el Gobierno guyanés, podrán eventualmente regresar a sus países de origen o solicitar su traslado a otro país.

Guyana conserva la facultad de examinar a las personas que EE UU proponga enviar y rechazarlas si lo considera necesario. El Gobierno de Georgetown sostiene que solo pretende aceptar a quienes hayan decidido voluntariamente trasladarse a Guyana.

Persaud declaró además que las autoridades guyanesas revisaron su historial antes de aceptar su llegada y confirmó que ninguno tenía antecedentes penales.

El acuerdo forma parte de la política de Trump para ampliar las deportaciones a terceros países, una práctica que permite a Washington enviar a extranjeros expulsados a naciones con las que ha alcanzado acuerdos para recibirlos. Según Al Jazeera, algunos de estos convenios han incluido pagos millonarios a los Gobiernos receptores.

La Administración Trump ha alcanzado más de 30 acuerdos de este tipo durante su segundo mandato, incluidos al menos 15 países del continente americano

Associated Press señala que la Administración Trump ha alcanzado más de 30 acuerdos de este tipo durante su segundo mandato, incluidos al menos 15 países del continente americano. En el caso de Guyana, esta constituye la primera transferencia conocida.

En agosto, el ICE envió a la República Centroafricana a cuatro cubanos junto con migrantes de Honduras y Ecuador. Los deportados denunciaron que nunca fueron informados de su destino y que fueron amenazados para subir al avión.

Semanas después, tres cubanos –Carlos Rodríguez López, Darwin Hernández y Emilio Destrade Correoso– se negaron a bajar de un avión de deportación estadounidense en Liberia y terminaron en Guinea Ecuatorial. Rodríguez denunció que los agentes de ICE utilizaron la fuerza para obligarlos a desembarcar. Los tres permanecen atrapados en ese país africano.

La elección de Guyana es diferente puesto que el país sudamericano ya alberga una comunidad cubana muy numerosa. Según informaciones de Bloomberg, más de 135.000 cubanos se instalaron en Guyana durante 2025. El país también se ha convertido en una ruta migratoria importante hacia otras regiones de Sudamérica, como Brasil.

Hasta febrero de este año, Guyana y Cuba tenían un acuerdo de cooperación sanitaria que se prolongó durante 48 años

Guyana y Cuba mantienen relaciones diplomáticas desde 1972 y, hasta febrero de este año, tenían un acuerdo de cooperación sanitaria que se prolongó durante 48 años. Tras el fin del convenio, Guyana optó por contratar directamente a los profesionales cubanos que quisieran trabajar en el país y cumplieran los requisitos de las autoridades locales, fuera del esquema estatal mediante el cual el Gobierno cubano recibe la mayor parte de los ingresos generados por sus médicos en el extranjero.

Este modelo de "colaboración" médica ha sido denunciado repetidamente por organizaciones de derechos humanos por el control que ejerce el Estado cubano sobre los profesionales, incluidas restricciones a su libertad de movimiento, vigilancia y retención de la mayor parte de sus salarios.