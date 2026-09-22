Tras una semana a la deriva, 17 balseros haitianos que buscaban llegar a EE UU termina en Santiago de Cuba

Un grupo de 14 hombres, una mujer, una niña y un niño haitianos llegó a Playa Siboney, en el municipio de Santiago de Cuba.

Los 14 hombres, una mujer, una niña y un niño se encuentran en buen estado de salud, informó el representante de la Cruz Roja

La Habana/Un grupo de 17 balseros haitianos que buscaban llegar a Estados Unidos terminó este lunes en Playa Siboney, en el municipio de Santiago de Cuba. La embarcación, en la que se encontraban 14 hombres, una mujer, una niña y un niño, “estuvo a la deriva durante siete días”, informó en sus redes sociales el representante de la Cruz Roja Aris Arias Batalla.

De acuerdo con Arias Batalla, las "condiciones meteorológicas" los arrojaron al litoral cubano.

Las autoridades locales desplegaron un operativo en el que participó personal sanitario, la Cruz Roja y autoridades migratorias. Arias Batalla precisó que “ninguna de las personas presentaba síntomas que pusieran en riesgo su salud”.

Asimismo, se tomó los datos de los migrantes para su identificación. De acuerdo con los protocolos, las autoridades de la Isla entablan contacto con el Gobierno de Haití para asegurar el retorno seguro y voluntario de estas personas a su país.

Arias Batalla precisó que “ninguna de las personas presentaba síntomas que pusieran en riesgo su salud”. / Facebook/Aris Arias Batalla

A finales de julio del año pasado, las autoridades de la Isla interceptaron a seis pescadores haitianos. De acuerdo con el reporte oficial, estas personas llegaron a las costas de Guamá, en Santiago de Cuba, debido a que “la embarcación sufrió daños por las fuerzas del mar y el constante azote de las fuertes rachas de viento”.

Los pescadores fueron al campamento de exploradores Pedro Ortiz Cabrera ubicado en el Consejo Popular Uvero. Luego de contactar a sus familiares, fueron devueltos a su país.

El éxodo de balseros haitianos es recurrente. En mayo pasado la Guardia Costera de EE UU interceptó una embarcación con 240 migrantes a 15 millas al sur de las Islas Turcas y Caicos.

De acuerdo con el comunicado, el Centro de Mando del Séptimo en Miami recibió el reporte de que una barca, severamente sobrecargada, estaba comenzando a hundirse. De inmediato se activó la Operación Vigilant Sentry, un plan de contingencia migratoria implementado desde el año 2004, que se ejecuta en el Estrecho de Florida, el Paso de los Vientos, el Paso de la Mona y el mar Caribe.