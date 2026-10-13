Una candidata demócrata en Florida estima que 13.000 cubanos fueron deportados en los dos mandatos de Trump

Madrid/Dispuesta a luchar por el voto cubano, pese al desafío que inicialmente supone, la candidata demócrata al Senado por Florida, Angie Nixon, recordó en una intervención televisiva este lunes el elevado número de personas de la Isla que han sido deportadas durante las dos Administraciones del actual presidente de EE UU. “Donald Trump es el deportador en jefe”, dijo en el programa Facing South Florida de CBS News Miami.

Nixon lamentó que 13.000 cubanos hayan sido deportados durante el tiempo que Trump lleva en el cargo, a pesar de haber recibido un fuerte respaldo en las urnas de los cubanoamericanos. Las cifras salen de la suma de distintas fuentes. Por un lado, el dato de deportados durante el primer mandato del republicano es oficial y procede de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, que los sitúa en unos 3.400 cubanos. No existe, por el momento, una estimación correspondiente a este segundo período, pero Human Rights Watch calcula que son alrededor de 8.500 cubanos.

Además, están los enviados específicamente a México, unos 4.400 cubanos según el informe publicado en mayo de este año por la misma organización

Además, están los enviados específicamente a México, unos 4.400 cubanos según el informe publicado en mayo de este año por la misma organización. En aquel documento, de 66 páginas, la ONG lamentaba que el 26% no tenía ninguna causa penal y señalaba que solo el 16% de los que sí la tenían era por algún delito grave o violento. Una gran mayoría habían vivido en EE UU durante décadas y su expulsión a México les había expuesto a una gran vulnerabilidad, ya que se encontraban repentinamente en un país ajeno, sin derechos y sin acceso a vivienda o medicamentos.

En total, 18.000 personas fueron deportadas entre enero de 2025 y marzo de 2026, de las que 13.000 acabaron en ese país. El dato pone de manifiesto que más de un tercio de los expulsados eran cubanos, una nacionalidad que durante décadas no ha estado precisamente en el blanco de las autoridades migratorias de EE UU, que habían protegido a los exiliados de la Isla.

Nixon lamentó que todo ello ha cambiado durante la Administración de Trump, que además ha puesto fin a los programas específicos para acoger a los cubanos que salieron masivamente desde 2022 por una combinación de factores que incluyeron el deterioro socioeconómico, el agravamiento de la represión tras el 11J y la reapertura de fronteras pasado lo peor de la pandemia. La demócrata obvió recordar que Barack Obama fue el presidente que, en los últimos días de su mandato, en enero de 2017, eliminó la política de "pies secos-pies mojados", que permitía a los balseros cubanos quedarse en EE UU.

La cancelación del programa parole –que permitía la llegada a EE UU de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos– siempre y cuando fuera patrocinados por un residente en el país fue tan lejos que llegó al Tribunal Supremo, donde fue revocado definitivamente en mayo de 2025, poniendo fin al permiso de más de medio millón de personas.

Las deportaciones de cubanos habían sido mínimas no solo por las excepciones migratorias que afectaban a los exiliados de la Isla, sino también por la oposición del régimen a aceptar la devolución de ciudadanos que salieron del país. Esa política cambió cuando en abril de 2023 el Gobierno de Miguel Díaz-Canel y la Administración de Joe Biden acordaron reanudar los vuelos de deportación operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), pero desde esa fecha hasta diciembre de 2024 los cubanos que regresaron a la Isla desde EE UU ascendieron aproximadamente a entre 1.000 y 1.200.

Desde entonces, la cantidad se desconoce, y aunque la mayoría de los meses llega un vuelo chárter a Cuba con alrededor de un centenar de personas, Washington ha encontrado otras vías para deshacerse de los cubanos que La Habana rechaza. Una de ellas –aparte de la mexicana– está en el envío a terceros países, incluyendo algunos africanos.

El debate migratorio promete estar en el centro de los debates del estado de Florida, aunque las encuestas siguen dando ventaja a los republicanos. En el senado, la republicana Ashley Moody tiene en torno al 49% de los votos promediando la mayor parte de sondeos, mientras Nixon ronda el 43% siguiendo la misma técnica.