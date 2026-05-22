Cierran en México tiendas chinas que explotaban a migrantes cubanos y venezolanos

Las autoridades tienen abierta una carpeta de investigación por la venta de mercancía pirata (clonada) con etiquetas apócrifas de DC Comics y Warner Bros

Un empleado confirma a '14ymedio' que los trabajadores de la Isla cobraban la mitad del salario promedio por labores de carga y limpieza

Ciudad de México/Las tiendas chinas Buways, Suplax, China City, O.L., Mimi y Asia Store que fueron clausuradas hace unos días por la Fiscalía General de la República (FGR) por la venta de mercancía ilegal en León, estado de Guanajuato, también contrataron a cubanos y venezolanos a los que les pagaban salarios de 4.000 pesos (230 dólares) mensuales, cuando el salario promedio ronda el doble, 461 dólares.

“Los chinos son unos explotadores”, cuenta a 14ymedio, Alfredo, uno de los empleados de la tienda Buways, ubicada en Plaza Comercial Escobedo, que fue informado el pasado 15 de mayo de un cierre temporal. “La tienda abrirá hasta nuevo aviso”, le señalaron a través de un mensaje de WhatsApp.

“La mayoría de los migrantes se encargaban del trabajo más pesado: la descarga de mercancía y la limpieza. Además, sólo tenían un día de descanso. Supongo que por no tener papeles”, dice. “Les descontaban por productos dañados”.

Las autoridades tienen abierta una carpeta de investigación por la venta de mercancía pirata (clonada) con etiquetas apócrifas de DC Comics y Warner Bros.

Alfredo detalló a este diario que en los accesos de la tienda están las órdenes judiciales en las que se indica que el inmueble fue asegurado. / Noticias TV4

Alfredo detalló a este diario que en los accesos de la tienda están las órdenes judiciales en las que se indica que el inmueble fue asegurado y se encuentra bajo investigación. La orden fue emitida por la jueza de distrito Paulina Consuelo Díaz Guzmán, quien otorgó facultades amplias a los agentes federales para romper candados, ingresar y poner los sellos.

De los encargados, “no sabemos nada”, señala el hombre de 22 años. “De los cinco cubanos y una venezolana ni sus luces”.

Alfredo reconoce que los productos eran de baja calidad, “el precio lo dice todo, un labial lo vendían en 15 pesos, la planchas para el cabello en 50 pesos y las secadoras en 150 pesos”.

Las condiciones laborales para los mexicanos también eran precarias, “con acuerdos trimestrales y te mandaban a descansar 15 días, así evitaban obligaciones marcadas por la ley para los trabajadores”.

Algunos empleados de las tiendas Suplax, China City, O.L. y Mimi denunciaron la realización de pagos en efectivo, lo que constituye una práctica que podría estar vinculada con la evasión de impuestos.

La Ley Federal del Trabajo establece que los empleados deben estar registrados ante el IMSS y contar con condiciones laborales formales.