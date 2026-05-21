Los cubanos prefieren quedarse en Tapachula antes que unirse a las caravanas

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció que “alrededor de 10.000 migrantes de la Isla se encuentran en tránsito o en proceso migratorio”

Talia Pérez lamenta la demora en sus trámites y cuenta que sobrevive con un trabajo en una finca con un salario muy por debajo del promedio

Ciudad de México/Talia Pérez ha salido este jueves de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, sin respuesta a su solicitud de refugio presentada hace nueve meses. La mujer de 28 años trabaja en una finca de plátanos, “con un día de descanso y un pago de 700 pesos (40 dólares) semanales”, un salario por debajo del promedio, que es de 2.712 pesos (157 dólares).

“El pago es poco por la falta de papeles. No tienes médico y el descanso es poco”, cuenta a 14ymedio. Pérez vive con un primo, que aún “piensa en cruzar a Estados Unidos”, pero para ella, ese sueño ya no es posible. “Los cubanos queremos quedarnos, no somos un problema”.

La coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), América Pérez, confirma que los procesos migratorios son lentos, por lo mismo, “mucha gente permanece de manera irregular en el país, lo que les impide acceder a servicios, a un empleo formal y transitar de manera segura”.

El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció que “alrededor de 10.000 migrantes de la Isla se encuentran en tránsito o en proceso migratorio”. Ante “la lentitud de los trámites, los cubanos optan por abandonar los procesos” y continuar su camino sin documentación en caravanas, lo que los coloca en una situación de alta vulnerabilidad.

Talia Pérez insiste en que la única vía son acuerdos con los coyotes, que cobran 7.000 pesos

El miércoles por la tarde, al pasar por el Parque Central Miguel Hidalgo, fue abordada por dos hondureñas, la invitaron a unirse a la caravana Guiada por Dios, que se está organizando para salir el próximo 20 de junio. “Para dejar Tapachula, la única ruta es con los coyotes, porque los grupos siempre son regresados y a algunos los meten presos o los deportan”, dice.

El nicaragüense José es uno de los casi 80 migrantes que están en un listado. La idea, comenta, “es reunir a 1.500 migrantes que estén dispuestos a no disolver la caravana pese a la presión de las autoridades”. Según el hombre, “mientras se mantenga la unidad, van a poder salir del estado” de Chiapas.

Talia Pérez insiste en que la única vía son acuerdos con los coyotes, que cobran 7.000 pesos (400 dólares) por “montarse en la moto y sacarte”, pero “cruzar a EE UU es una deportación segura a México u otro país y eso no lo quiero”.

Tapachula se ha convertido en una base para las deportaciones desde EE UU. En las últimas dos semanas han sido retornados 300 mexicanos. Según registros oficiales, están llegando hasta cinco vuelos entre jueves, viernes, sábado y domingo.