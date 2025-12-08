La congresista María Elvira Salazar califica de "antiamericana" la suspensión de trámites migratorios

La legisladora cubanoamericana por Florida considera que la medida "contradice todos los principios que defiende este país"

La Habana/Las críticas a la suspensión de los trámites migratorios en Estados Unidos, ejecutada por la Administración Trump la semana pasada, llegaron desde el propio Partido Republicano. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar condenó la medida que congeló las solicitudes de residencia y naturalización para migrantes de 19 países, entre ellos Cuba, y calificó la medida de “antiamericana”.

En una entrevista publicada este domingo en el Miami Herald, la legisladora dijo que la nueva política equivalía a un “castigo colectivo” que pagan “los inocentes por los pecados de los culpables”.

La medida se produce en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo. Con ese antecedente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ordenó la semana pasada suspender todos los trámites, desde las solicitudes de residencia permanente hasta las ceremonias de entrega de la ciudadanía para personas de 19 países. La política también congeló todas las peticiones de asilo pendientes, independientemente del país de origen del solicitante.

Al respecto, Salazar remarcó que “congelar los procesos de asilo, residencia permanente y ciudadanía no es la solución. Castiga a inmigrantes trabajadores y respetuosos de la ley que siguieron cada paso del proceso legal”.

La congresista por Florida, quien ha abogado por políticas migratorias compasivas, mientras Trump impulsa su agenda de deportaciones masivas, agregó que la política “contradice todos los principios que defiende este país. Las verificaciones de antecedentes ya existen para detener a los terroristas”.

La enérgica declaración hizo énfasis en los miles de inmigrantes que podrían resultar perjudicados en el sur de Florida, que realizaron su proceso legalmente y esperaron su turno, y se sumó a las voces de otros dos congresistas cubanoamericanos republicanos de Miami, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, que el miércoles pasado publicaron un posicionamiento en conjunto, aunque menos enérgico.

En su declaración, evitaron hablar sobre Trump y culparon al ex presidente Joe Biden por su “imprudente abandono de la seguridad fronteriza y su sistemática incapacidad para investigar adecuadamente a casi 10 millones de personas”.

Las nuevas medidas de Trump en materia de inmigración son para “proteger la seguridad nacional"

Díaz-Balart y Giménez afirmaron que, en cambio, las nuevas medidas de Trump en materia de inmigración son para “proteger la seguridad nacional mediante el restablecimiento del orden, la aplicación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la investigación de antecedentes”.

La nueva política, que afecta, además de Cuba, a países como Venezuela, Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y otros considerados de “alta inestabilidad política y económica”, en solo unos días ya ha comenzado a generar incertidumbre, debido, en gran parte, a que las citas para realizar algún trámite migratorio en Estados Unidos se cancelaron tras el anuncio.

En el caso de los cubanos, han comenzado a sopesar qué harán de cara al futuro. Algunos llevan meses en el país, otros varios años, y estaban a la espera de regularizar su situación tras entrar a EE UU por la frontera o gracias a un parole humanitario, pero ahora están en el limbo migratorio.

Algunos llevan meses en el país, otros varios años, y estaban a la espera de regularizar su situación

Un caso es el de Mayra, quien lleva más de dos años en Estados Unidos y esperaba obtener en los próximos meses la green card. Ahora, con un documento I-220A, después de haber entrado por la frontera sur, no guarda muchas esperanzas de regularizarse durante el mandato de Donald Trump. “Hay que aguantar, pero al menos ya estamos dentro”, dijo resignada en días pasados a 14ymedio.

Hay otros casos, como el de Niurka, una habanera de 37 años, que realizaba viajes frecuentes entre Miami y La Habana. Con un viaje planeado para enero a la Isla, ahora deberá pensarlo dos veces, pues teme provocar problemas con su estatus migratorio, e incluso perder la residencia estadounidense si va de vacaciones a Cuba.

En total, las nuevas reglas anunciadas por el Uscis la semana pasada ya podrían afectar a más de 1,5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y a más de 50.000 que habían recibido concesiones de asilo durante la Administración de Joe Biden.