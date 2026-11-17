El cuerpo de Yasniel Chaviano, de 14 años, fue localizado este lunes por marinos en Puerto Madero, Chiapas

Ciudad de México/Luego de 28 horas de búsqueda, agentes de la Secretaría de Marina de México localizaron este lunes el cuerpo sin vida de Yasniel Chaviano González, en Tapachula, Chiapas. Según el reporte de las autoridades, el adolescente de 14 años murió a causa de asfixia por sumersión. “El muchacho desapareció el domingo en una zona de alto riesgo para los bañistas”, comentó a 14ymedio un oficial que pide el anonimato.

El policía cuenta que “el mar cerca de la palapa (ranchón) El Coyote, en Playa San Benito (Puerto Madero), donde se metió el chico, presenta corrientes de resaca –flujo de agua rápido y canalizado que se aleja de la orilla hacia mar adentro–. Estas condiciones han provocado incidentes graves en la zona, por lo que se requiere extrema precaución al ingresar al agua”.

La madre del menor, Yamila Gonzalez Atencio, reportó la ausencia de Yasniel el mismo domingo. La Marina y soldados de la Guardia Costera implementaron un operativo que se extendió hasta el lunes. “La mujer tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida”, comenta el oficial.

Las autoridades confirmaron a este medio que la familia es originaria de Cienfuegos y se encuentran en Tapachula con la intención de establecerse. Además, iniciaron el proceso para sepultar al menor.

La muerte por ahogamiento de Yasniel Chaviano González se suma a la de Alcides, un joven cubano de 25 años, ocurrida en octubre pasado. El migrante fue arrastrado por la corriente mientras nadaba en Playa Linda, también en Puerto Madero.

La muerte por ahogamiento de Yasniel Chaviano González se suma a la de Alcides, un joven cubano de 25 años, ocurrida en octubre pasado.

Su padre, de 70 años, narró a las autoridades que estaban pasando una tarde tranquila en compañía de algunos compatriotas. Ante el cierre de la frontera de EE UU ordenada por Donald Trump, los dos cubanos presentaron una solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y estaban a la espera de su respuesta para poder trasladarse a otro estado.

Tapachula se ha convertido en un epicentro de miles de migrantes de Cuba, Venezuela, Haití, Colombia, Guatemala, Honduras y África. La falta de oportunidades ha llevado a estas personas a organizar caravanas y a la creciente amenaza de Trump de elevar los aranceles a México si no frena el avance de estos grupos.

La caravana Dios con Nosotros, que partió el pasado 10 de noviembre con 1.600 migrantes, se encuentra en el municipio de Mapastepec. La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez afirmó este martes que ya solo cuenta con 781 integrantes. “Algunos ya han desistido de su objetivo de cruzar a EE UU y han retornado a sus países de origen”. Los que permanecen reciben atención del Instituto Nacional de Migración.

“Se va hablando con ellos en el camino para convencerlos, a uno por uno, a veces por grupos, se les analiza la situación con el propósito de facilitar su retorno seguro a su lugar de origen y sólo en algunos casos, si ellos deciden permanecer en México, siempre y cuando se cumplan las condiciones legales para su estadía”, dijo la funcionaria.

En tanto, este lunes ingresó a Guatemala un nuevo grupo de migrantes provenientes de Honduras.