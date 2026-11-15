Reactivan en México un programa de empleo temporal para migrantes, entre ellos cubanos

Los integrantes de la caravana Dios con Nosotros rechazan la iniciativa y aseguran que el salario es una misera

Ciudad de México/Dos días después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, amenazara a México con imponer más aranceles si no frena las caravanas migrantes, en el estado de Chiapas, donde se concentran alrededor de 30.000 personas de Cuba, Venezuela, Haití, Colombia, Guatemala, Honduras y África, el gobernador Eduardo Ramírez confirmó que será reactivado el programa de empleo para personas que están de tránsito en la localidad.

“Se les brindará la oportunidad de realizar actividades productivas y contar con una alternativa de trabajo digno durante su estancia en Chiapas”, anunció el mandatario. Ramírez reconoce que “el tránsito migratorio se ha vuelto cada vez más complejo, especialmente ante las dificultades que enfrentan quienes buscan llegar a Estados Unidos”.

El anuncio se hizo llegar a través de los agentes de migración a los casi 1.500 migrantes, entre ellos algunos cubanos, que integran la caravana Dios con Nosotros, que se encuentra en el municipio de Escuintla.

El cubano Manuel Fernández rechazó la oferta. “La paga es una miseria”, asegura a 14ymedio. Según el habanero de 34 años, el sueldo mensual no es más de 1.500 pesos (80 dólares) semanales, cuando el salario mínimo en Chiapas es de 9.450 pesos (510 dólares) mensuales, 127 dólares semanales.

El hombre busca salir de Chiapas y dirigirse a Cancún, donde asegura un conocido le habló de trabajo bien pagado y poder regularizar su situación migratoria. “A EE UU ni loco, te agarran y te deportan para África”, dice.

El hondureño Billy Martínez dice que no retornará a Tapachula y su objetivo es llegar a la frontera y buscar cruzar. “Trump es el único que está en contra de los migrantes… Voy a cruzar a EE UU, lo voy a intentar y no me van a detener”.

El cubano Manuel Fernández rechazó la oferta. “La paga es una miseria”, asegura a 14ymedio. Según el habanero de 34 años, el sueldo mensual no es más de 1.500 pesos (80 dólares) semanales

El abogado José Luis Rodríguez atribuye el mensaje a un intento por retener a los migrantes “con el gancho de empleo”. Sin embargo, no da a conocer cuántas plazas va a abrir ni la duración del programa.

“El problema migratorio no se detiene con paliativos, urgen cambios en la política migratoria del país. Además, el anuncio ha generado reacciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, que no está del todo convencida del proyecto”.

“Incorporar a las personas migrantes al mercado laboral podría generar competencia desleal con los trabajadores chiapanecos y mexicanos, particularmente en una región donde existe demanda de fuentes de trabajo”, comenta a este diario el representante estatal de la Canacintra Nicolás Castañeda.

En febrero del año pasado, Chiapas dio trabajo temporal a 500 migrantes. Los beneficiados recibieron 1.250 pesos (61,59 dólares) semanales por jornadas de cinco horas de lunes a viernes. El trabajo consistió en barrer calles, recolectar basura y pintar espacios públicos.

La mayoría de los migrantes varados en Tapachula sobreviven en el trabajo informal con salarios de 120 pesos (casi 6 dólares) al día en los restaurantes, descargando camiones o acarreando material de construcción.