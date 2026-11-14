EE UU devuelve a Cuba a seis balseros rescatados cerca de los Cayos de Florida

Los agentes encontraron un bote de madera de unos 3,6 metros de eslora, pintado de verde y blanco, que llevaba el nombre María Alejandro.

La Guardia Costera interceptó a los migrantes cuando pedían auxilio desde una precaria embarcación de madera

La Habana/La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este jueves a seis balseros cubanos que habían sido interceptados tres días antes cerca de los Cayos de Florida, cuando viajaban en una pequeña embarcación de madera. Los migrantes fueron devueltos a la Isla a bordo del patrullero Margaret Norvell, según informó este viernes la institución estadounidense.

El operativo comenzó el lunes, cuando un ciudadano alertó a las autoridades de Cayo Hueso sobre la presencia de seis personas que agitaban los brazos para pedir auxilio desde una embarcación situada a unas 17 millas náuticas al sureste de Plantation Key.

El operativo comenzó el lunes, cuando alertaron a las autoridades de Cayo Hueso sobre la presencia de seis personas que pedían auxilio desde una embarcación a unas 17 millas náuticas de Plantation Key

Tras recibir el aviso, la Guardia Costera movilizó una lancha de la estación de Islamorada y desvió hacia el lugar al patrullero Lawrence Lawson. También participaron un avión HC-144 Ocean Sentry, procedente de la Estación Aérea de Miami, y unidades marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los agentes encontraron un bote de madera de unos 3,6 metros de eslora, pintado de verde y blanco, que llevaba el nombre María Alejandro. Sus seis ocupantes fueron trasladados a una embarcación de la Guardia Costera y posteriormente al Margaret Norvell para completar los procedimientos de identificación y repatriación.

Las autoridades estadounidenses no divulgaron los nombres de los migrantes y aseguraron que durante el operativo ninguno de los balseros "solicitó asistencia médica".

La devolución se produce apenas un mes después de que otros seis cubanos, entre ellos cuatro pescadores cuya embarcación había quedado a la deriva, fueran repatriados por la Guardia Costera. Los rescates se realizaron en dos operaciones distintas en el estrecho de Florida. Uno de los balseros interceptados necesitó atención médica especializada y fue trasladado a tierra firme.

La devolución se produce apenas un mes después de que otros seis cubanos, 4 de ellos pescadores, fueran repatriados por la Guardia Costera

Un día después, Estados Unidos devolvió a Cuba a Enrique René Reyes Martínez, un pescador santiaguero residente en La Habana que había sido localizado sobre unos trozos de poliespuma unidos con cordones y madera, a 16 millas de Cayo Vizcaíno. Según denunció su familia, el hombre regresó con quemaduras y problemas de salud, después de permanecer bajo custodia de la Guardia Costera sin recibir atención hospitalaria.

En septiembre, otros 14 balseros cubanos fueron repatriados tras ser interceptados cerca de Elbow Cay, en Bahamas. El grupo estaba integrado inicialmente por 15 personas, pero una de ellas requirió asistencia médica y fue evacuada a tierra.

Estos operativos forman parte de la estrategia estadounidense para impedir la entrada irregular de migrantes por vía marítima. La Guardia Costera mantiene patrullajes en el estrecho de Florida, el canal de Yucatán y otras rutas del Caribe, mediante la operación interinstitucional Vigilant Sentry.

La política de Washington contempla la interceptación y devolución de quienes intentan alcanzar sus costas sin autorización. Pese a los riesgos de la travesía y al endurecimiento de las medidas migratorias, algunos cubanos continúan recurriendo al mar para escapar de la crisis económica y social que atraviesa la Isla.