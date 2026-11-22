La Habana/Sin agua, sin luz y entre mosquitos, así mantuvieron las autoridades durante cuatro días en los calabozos de Bangui, capital de la República Centroafricana, a Yasmany Moreno y otros tres cubanos. Los detuvieron por salir en defensa de una migrante de la Isla y una peruana, también expulsadas por la Administración de Donald Trump, a las que golpearon integrantes de la seguridad del centro de detención en que se encuentran.

La versión de la Policía fue que Moreno no mostró documentos de identificación. Moreno ha denunciado que a los deportados solo les permiten salir dos horas al día para tratar de conseguir pan, azúcar, carne, leche y jabón, que adquieren en la localidad con el dinero que les envían las familias y la recaudación de fondos por los videos que comparte el migrante en sus redes sociales.

El martes pasado las mujeres pidieron auxilio a Moreno, que salió del campamento donde está recluido para tratar de impedir el atropello. El cubano denunció y exhibió al agresor. Además, señaló al personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por mostrar su apatía ante la situación. “Esto es lo que ha hecho el Gobierno de Trump al enviar a las mujeres a un país sin garantías”, dijo. Las migrantes manifestaron su temor por “la falta de seguridad”.

“Esto es lo que ha hecho el Gobierno de Trump al enviar a las mujeres a un país sin garantías”, dijo. Las migrantes manifestaron su temor por “la falta de seguridad”.

Moreno y otros cubanos que lo acompañaban fueron arrestados. “Lo que pasamos fue negro”, contó en sus redes sociales. “Estamos todos desbaratados, llenos de picadas de mosquitos”.

Este fue el tercer arresto que ha enfrentado Moreno desde que a finales de julio fue deportado por EE UU. En los dos primeros “secuestros”, como les llama a las detenciones, su familia desembolsó, por cada uno, 85,5 dólares, el equivalente a 50.000 francos CFA, la moneda que circula en Centroáfrica.

La cantidad de la multa no fue revelada en esta ocasión, sin embargo, el cubano explicó que su libertad se la debe a una organización. “Fue la que tuvo que exigirle a la OIM que fuera y pagara nuestro rescate. Lo pagaron el viernes y ya nos pudieron liberar”.

Las migrantes agredidas son parte del grupo que a finales de octubre fue engañado con un traslado a Miami para que subieran a un avión, pero finalmente las llevaron a África. Taimí Pellegrín, Aime López y Yusmani de la Caridad, quienes denunciaron las pésimas condiciones en que las mantienen en Bangui.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, al menos 25.447 ciudadanos han sido deportados desde Estados Unidos a países con los que no tienen ningún vínculo. El consorcio Forbidden Stories ha presentado un mapa interactivo de estos traslados, silenciados en su mayor parte por el Gobierno estadounidense, y revela que unos 35 países han suscrito acuerdos para los que la Administración de Donald Trump tiene previsto un presupuesto total de 410 millones de dólares.

La República Centroafricana aceptó en mayo pasado acoger a migrantes expulsados por el Gobierno de Donald Trump a cambio de 81 millones de dólares. El pacto fue cuestionado por el presidente del partido opositor Movimiento de Desarrollo Integral para el Progreso Social, Raymond Adouma, que lo consideró “deshonroso”, además de que convierte al país en un “vertedero humano al que los poderosos” envían a “los no deseados”.