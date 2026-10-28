EE UU deporta a ocho cubanas a la República Centroafricana

Las mujeres cuentan a la cadena Telemundo que no tienen papeles y las condiciones son pésimas y no hay higiene

La Habana/Les dijeron que iban a Miami, pero en realidad, acabaron en África. Es lo que les ocurrió a ocho cubanas, una peruana y una venezolana el pasado sábado. Una de ellas, Yusmani de la Caridad, que tiene una niña de seis años, ciudadana estadounidense, contó a la cadena Telemundo que las subieron a un avión y las trasladaron a Bangui, capital de la República Centroafricana, un país donde “las condiciones son pésimas, no hay higiene y estamos expuestas a enfermedades”.

Otra de las migrantes de la Isla que no dio su nombre afirmó que no “les entregaron ningún documento”. No cuentan con alguna vía para “comunicarse con los familiares ni recibir dinero”.

Una de las entrevistadas comentó que llevaba días sin bañarse porque no hay agua. Por su parte, Taimi Pellegrin señaló su preocupación por no saber sobre su futuro. “Es como que nosotras ya estamos muertas, ya llegamos aquí y ya aquí nos van a tirar”, lamentó.

Entre las deportadas, una dijo que padecía de hipertensión y un cuadro de anemia y desde que la subieron al avión no ha tomado sus medicamentos.

De acuerdo con Yasmany Moreno, uno de los cubanos deportados a Bangui, “a las mujeres les destruyeron los celulares los agentes del ICE y los pasaportes”. En uno de los videos que ha compartido en sus redes sociales subraya que “no tienen una identificación legal. Si la Policía las coge, como me ha pasado a mí, van presas”.

De acuerdo con Yasmany Moreno, uno de los cubanos deportados a Bangui, “a las mujeres les destruyeron los celulares los agentes del ICE y los pasaportes”.

Recordó los peligros que enfrentan los deportados en Bangui. “A mí me han secuestrado ya dos veces, a ellas también las pueden secuestrar. Yo soy hombre, pero ellas son mujeres y las pueden violar, hacerles mil cosas”.

El apoyo que le brindan a Moreno con los videos que sube a sus redes ha servido para comprar cinco celulares a las mujeres deportadas.

Aime López dijo que en el momento en que la detuvieron los agentes del ICE, fue golpeada. Su hija de 17 años se enteró que fue deportada a la República Centroafricana hasta hace unos días, en que pudo comunicarse con ella. “Nadie puede imaginar lo que estamos sintiendo nosotras”.

Arianne Betancourt, organizadora de derechos de los migrantes Workers Circle en conversación con el medio británico The Guardian días antes de estas deportaciones que EE UU alistaba un vuelo en que estaban incluidas personas enfermas.

“Sabemos que una vez deportados y enviados a estos terceros países, no reciben atención médica en los centros de detención. Tienen dificultades para conseguir medicamentos”, advirtió Betancourt.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, al menos 25.447 ciudadanos han sido deportados desde Estados Unidos a países con los que no tienen ningún vínculo. El consorcio Forbidden Stories ha presentado un mapa interactivo de estos traslados, silenciados en su mayor parte por el Gobierno estadounidense, y revela que unos 35 países han suscrito acuerdos para los que la Administración de Donald Trump tiene previsto un presupuesto total de 410 millones de dólares.