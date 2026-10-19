Cinco cubanos deportados a Centroáfrica por EE UU presentan un cuadro de malaria

Otro que tuvo este padecimiento logra su traslado a Bolivia

Ciudad de México/Cinco cubanos deportados por EE UU a la República Centroafricana presentan cuadros de diarrea, dolor de cabeza y fatiga. Uno de ellos, Yasmany Moreno comparte con 14ymedio su temor a la malaria. “Estamos tomando pastillas para más o menos controlar esto”, dice.

Moreno cuenta que personal de la ONU y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) les han dado una caja de doxiciclina, un antibiótico de acción lenta para el tratamiento de la malaria. “Nos los tomamos, pero ahora todos se están enfermando acá y andamos picados por los mosquitos”.

Médicos sin Fronteras reportó 324.800 casos de malaria tratados durante 2024 en la República Centroafricana. “La falta generalizada de medidas de prevención y tratamiento provoca altas tasas de infección, sobre todo durante la temporada de lluvias”, subrayó.

En septiembre pasado, Moreno denunció las condiciones precarias en que tenían recluidos a alrededor de 90 deportados de distintos países en Bangui, capital de la República Centroafricana. Se enfrentaban a recibir una sola comida al día, a la inseguridad y no tener permisos para salir a la calle. “Espero que la situación no se agrave, ni nos pongamos enfermos”, dijo.

En septiembre pasado, Moreno denunció las condiciones precarias en que tenían recluidos a alrededor de 90 deportados

Los alimentos, según Moreno, han sido una de las causas de los padecimientos de los cubanos. El caso más alarmante fue el del cubano Arístides Fernández García: náuseas, fiebre, diarrea. “Aquí la manipulación de la comida no es muy buena”, denunció el hombre que abandonó la Isla en 2021 debido al asedio de la Seguridad del Estado y a que le impidieron acceder a estudios universitarios.

Fernández ingresó ese año a EE UU y tras permanecer seis días bajo custodia en Tucson, recibió un formulario I-220A, documento que le permitió continuar su proceso migratorio en libertad.

El hombre de 37 años relató que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando acudió a su segunda audiencia relacionada con su solicitud de asilo en un tribunal de Miami.

Este lunes, Fernández confirmó que termina un calvario de siete meses preso, “tres de ellos en Bangui. “No somos criminales… Dentro de poco intentaremos regresar a EE UU, merecemos esa oportunidad”, subrayó.

El migrante asegura que viajará a Etiopía y seguirá reportando lo que le ocurra: “donde haré otro video. De ahí salgo para Estambul, Turquía”. Le sigue un vuelo a Colombia y de ahí a Bolivia.

La República Centroafricana aceptó en mayo pasado acoger a migrantes expulsados por el Gobierno de Donald Trump a cambio de 81 millones de dólares. El pacto fue cuestionado por el presidente del partido opositor Movimiento de Desarrollo Integral para el Progreso Social, Raymond Adouma, que lo consideró “deshonroso”, además de que convierte al país en un “vertedero humano al que los poderosos” envían a “los no deseados”.