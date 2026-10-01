Un cubano deportado a África por EE UU denuncia las malas condiciones en los centros de detención

Yasmany Moreno asegura que la capital de la República Centroafricana hay 80 o 90 personas expulsadas por el Gobierno de Trump

La Habana/El cubano Yasmany Moreno denuncia las condiciones “inhumanas” en la que se encuentra en uno de los seis centros de detención que tiene personal de la ONU y de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en Bangui, capital de la República Centroafricana. El hombre, de 32 años, fue deportado hace dos meses por Estados Unidos y asegura a la cadena Univisión que “cada día los ánimos están peor. Es horrible todo: la comida, el trato... No puedo más”. Moreno dice que “han seguido llegando deportados” y calcula que “habrá en total unas 80 o 90 personas”.

Centroáfrica aceptó en mayo pasado acoger a migrantes expulsados por el Gobierno de Donald Trump a cambio de 81 millones de dólares. El pacto fue cuestionado por el presidente del partido opositor Movimiento de Desarrollo Integral para el Progreso Social, Raymond Adouma, que lo consideró “deshonroso”, además de que convierte al país en un “vertedero humano al que los poderosos” envían a “los no deseados”.

De acuerdo el cubano, en uno de estos centros de detención se encuentran 11 mujeres. A los deportados que llegan, “los van repartiendo”.

Todos viven en condiciones precarias. “No hay comida, solo nos dan una al día”. Los migrantes deben conseguir pan, azúcar, carne, leche, jabón, que adquieren en la localidad con “el dinero que nos envían las familias y la recaudación de fondos que tenemos en línea”.

Todos viven en condiciones precarias. “No hay comida, solo nos dan una al día”. Los migrantes deben conseguir pan, azúcar, carne, leche, jabón

Además, solo les dejan salir dos horas al día, pero dentro del complejo. "Aquí no podemos salir a la calle", subraya Moreno, que asevera: "No hay garantías ni seguridad".

Él sí ha podido salir del lugar para grabar algunos videos que comparte en sus redes sociales, pero esas escapadas han resultado contraproducentes, ya que, asegura, ha sido “secuestrado en dos ocasiones”. A decir del migrante, las fuerzas de seguridad locales detienen a los deportados. “Cuando te ven en la calle y no presentas alguna identificación, te meten preso a una especie de calabozo y te piden dinero” para ser liberado.

Según el cubano, su familia ha tenido que desembolsar en dos ocasiones 85,5 dólares, el equivalente a 50.000 francos CFA, la moneda que circula en Centroáfrica.

Moreno confía en que “la situación no se agrave, ni nos pongamos enfermos” con la llegada de más deportados. Asegura que luego de que la Corte Suprema de EE UU diera luz verde para seguir con las expulsiones de Trump a terceros países, “va a ser aterrador lo que les espera a esas personas. La verdad es que nadie se esperaba esa decisión, es algo bien fuerte para todos”.

“Lo más cruel es que no se avise de que nos llevan a estos países”, lamenta. A él lo metieron en el avión y no sabía adónde se dirigía. "Imaginen el choque de saber que aterrizas en un país en África, sin pasaporte, sin documentación. No se lo deseo a nadie”.