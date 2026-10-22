Una ONG denuncia que EE UU deportará a migrantes enfermos, entre ellos cubanos, a África

La Habana/El cubano Noslén Sendra, con diabetes y pancreatitis aguda, es uno de los migrantes enfermos que serán deportados por EE UU a África. Según denunció Arianne Betancourt, organizadora de derechos de los migrantes Workers Circle al medio británico The Guardian, los agentes de deportación le informaron al hombre de su traslado, haciendo notar que México no aceptó recibirlo.

Cifras ofrecidas en julio pasado por la cadena Al Jazeera precisan que 6.000 cubanos fueron deportados por EE UU y enviados al sur de México. Según el escrito, las expulsiones masivas a ese país serían parte de “un acuerdo permanente no escrito para aceptar a ciudadanos cubanos para su deportación”.

A Noslén Sendra, un cubano de 41 años que se encuentra en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome, le dijeron que “México no lo aceptaría porque necesita demasiados medicamentos”. Y Cuba tampoco es opción. Sin embargo, lo tienen que deportar y le han dicho que será a África. La esposa del migrante, Anisley Cortés, vive en la incertidumbre desde que se enteró por “no saber cómo está ni si lo volveremos a ver”.

La mujer precisó al mismo medio que Sendra, quien está preso desde noviembre pasado y estuvo hasta abril pasado en la cárcel Alligator Alcatraz, perdió 22 kilos de peso. “No le daban su medicación ni suficiente comida. Fue una pesadilla para todos nosotros”, aseguró. “Está muy enfermo y necesita la atención médica adecuada”.

Sendra, quien está preso desde noviembre pasado y estuvo hasta abril pasado en la cárcel Alligator Alcatraz, ha perdido 22 kilos de peso

“Sabemos que una vez deportados y enviados a estos terceros países, no reciben atención médica en los centros de detención. Tienen dificultades para conseguir medicamentos”, advirtió Betancourt.

Yasmany Moreno, que se encuentra en uno de los seis centros de detención en Bangui, capital de la República Centroafricana, ha denunciado las condiciones “inhumanas” en las que permanecen recluidos los deportados.

Las malas condiciones y la comida ha pasado factura a Moreno y otros cuatro cubanos, quienes presentan “cuadros de diarrea, dolor de cabeza y fatiga”, síntomas de la malaria. Personal de la ONU les proporcionó una caja de doxiciclina para el tratamiento.

Sin precisar el número de personas, Betancourt, la organizadora de derechos de los inmigrantes de Workers Circle indicó que los expulsados se encuentran actualmente en dos centros de detención de inmigrantes de Florida.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional rechazó a The Guardian el envío de migrantes enfermos a terceros países. “No se deporta a ningún detenido enfermo. Todos los detenidos reciben autorización médica antes del viaje y se marchan con los medicamentos necesarios”, afirmó.

El funcionario dijo que la historia era falsa y que trataban de desprestigiar a los agentes del ICE, que, afirmó, “se enfrentan a un aumento de más del 1600 % en las agresiones en su contra”.

Entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, al menos 25.447 ciudadanos han sido deportados desde Estados Unidos a países con los que no tienen ningún vínculo. El consorcio Forbidden Stories ha presentado un mapa interactivo de estos traslados, silenciados en su mayor parte por el Gobierno estadounidense, y revela que unos 35 países han suscrito acuerdos para los que la Administración de Donald Trump tiene previsto un presupuesto total de 410 millones de dólares.