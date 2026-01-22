Dos cubanos implicados en una red de estafadores en España podría pasar más de ocho años en la cárcel

Los migrantes de la Isla fueron detenidos junto con un peruano en Zaragoza tras una espectacular persecución

La Habana/Dos cubanos y un peruano detenidos en La Almunia de Doña Godina, Zaragoza (España), han sido acusados por los delitos de hurto, desobediencia grave a la autoridad, pertenencia a grupo criminal, conducción temeraria y daños, por los que podrían pasar más de 8 años en prisión. Además, uno de los detenidos cuenta con una orden de detención y otro más tiene una orden de expulsión del país.

Los migrantes, de los que se han omitido sus nombres, fueron detenidos el pasado 13 de enero tras una espectacular persecución por el reporte de robo de un bolso en el estacionamiento de un supermercado de la localidad. De acuerdo con la Guardia Civil, las personas forman parte de un grupo criminal que usa el “método de la siembra” para delinquir.

La estafa , cometida normalmente en supermercados, consiste en la vigilancia por parte de uno o varios de los delincuentes de una persona. Los ladrones esperan a que la víctima llegue a su vehículo y, entonces, arrojan un objeto al suelo para desviar su atención y así poder sustraer con rapidez los efectos personales del interior de sus vehículos.

En el vehículo de los delincuentes se encontraron dos teléfonos móviles, un monedero y unas gafas graduadas. / Guardia Civil

En el caso de La Almunia, se recibió el aviso en la Central de Emergencias de la Guardia Civil (062) del robo de un bolso. Una patrulla de seguridad ciudadana ubicó el vehículo en que se desplazaban los maleantes. Cuando los agentes les marcaron el alto, el conductor se dio a la fuga a gran velocidad realizando maniobras evasivas.

El migrante efectuó numerosos adelantamientos indebidos, frenazos bruscos e intentó abandonar la autovía en varias salidas, hasta que, finalmente, accedió a un camino agrícola. Ante la imposibilidad de continuar la marcha, el conductor llegó a embestir marcha atrás a la patrulla de la Guardia Civil para intentar sacarla del camino. Al no lograrlo, los delincuentes abandonaron su automóvil y trataron de escabullirse, pero dos de ellos fueron cercados y detenidos. Un tercero fue localizado por oficiales de Tráfico de Calatayud en un área de servicio de la autovía A-2.

Según las indagatorias, en el vehículo de los delincuentes se encontraron dos teléfonos móviles, un monedero y unas gafas graduadas. De acuerdo con las autoridades, los objetos están relacionados con el hurto cometido en el supermercado de La Almunia y con otro en La Muela, localidad en la que se habría denunciado un hecho similar. Además, el registro vehicular comprobó que era de alquiler.

La Guardia Nacional ha alertado sobre la proliferación de este método de robo. En septiembre pasado fue referente en Madrid, donde los estafadores ubicaban a personas de edad avanzada en cajeros.

El registro vehicular en que escaparon los delincuentes, se comprobó, era de alquiler / Guardia Civil

El modus operandi, según las autoridades, consiste en que los estafadores “actúan en grupo y lo primero que hacen es seleccionar a la víctima, que se dirige al cajero a sacar dinero”. Este es el punto clave, ya que los delincuentes “se fijan en el número PIN que se está introduciendo y lo memorizan”.

Una vez que tienen el número, “una de las personas le dice a la víctima que la pantalla se ha bloqueado y que debe volver a pasar la tarjeta”. En caso de que noten dudas de la persona, otro cómplice confirma la recomendación y así la persona mayor termina pasando la tarjeta nuevamente y dejando al descubierto su cuenta.

Una vez que la víctima se marcha, “dejando su cuenta abierta, los estafadores sacan cifras que varían entre los 600 y los 1.000 euros utilizando el PIN que previamente habían memorizado”. Cuando la víctima se da cuenta, ya es tarde para recuperar el dinero.