Un cubano con I-220A evita la deportación gracias a un ‘habeas corpus’ y una fianza de 1.500 dólares

La Habana/Tras pasar más de dos meses en prisión, varios de ellos en el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, el pasado jueves fue liberado el enfermero Iván García Pérez. Un juez aceptó el recurso habeas corpus presentado por los abogados del cubano y, tras el pago de una fianza de 1.500 dólares, abandonó el Broward Transitional Center (BTC), de Florida, donde se encontraba.

De acuerdo con el periodista Javier Díaz, el enfermero con formulario I-220A [conocido como libertad bajo palabra] “evitó la deportación”. Sin embargo, deberá continuar su proceso migratorio debido a que aún no cuenta con un parole humanitario.

Durante su estadía en Alligator Alcatraz, García denunció presiones por parte de las autoridades para que aceptara la “autodeportación”. Además, aseguró que mantienen hacinados a los migrantes en grupos de 30.

Los abogados de García presentaron pruebas de que a lo largo de tres años, tiempo que tiene en EE UU, el migrante se ha dedicado a estudiar y se graduó en estudios de enfermería. Se hizo énfasis en que el día de su detención, 7 de noviembre de 2025, había recibido la autorización para realizar el examen NCLEX, esencial para obtener la licencia de enfermería.

Los defensores del cubano puntualizaron al juez que los oficiales en Miramar, Florida, “nunca” informaron el motivo de su detención.

El caso de García es uno de los 75.000 migrantes sin antecedentes penales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Gobierno de Donald Trump. un reportaje de NBC News refutó la versión oficial de que estuvieran deteniendo y deportando a “asesinos, violadores y pandilleros”.

Diferente a la de García Pérez es la situación del también cubano Giovanys Vidiaux Revé. Su esposa, Marielys Gómez, denunció su arresto el pasado 4 de noviembre tras su cita programada en Houston, Texas. El ICE lo detuvo pese a “cumplir con todas sus obligaciones migratorias y legales” y “no tener antecedentes ni de una multa de tránsito”, subrayó la mujer.

El abogado de inmigración Mark Prada dijo al medio Local 10 que al menos 400.000 cubanos están en la misma situación que García y Vidiaux. “Hemos estado argumentando que todos ellos han sido puestos en libertad condicional y que el papeleo es sólo papel”, dijo.

En noviembre pasado, en Miami, el abogado de inmigración Willy Allen advirtió en entrevista con América TeVé de que los cubanos bajo estatus I-220A enfrentan un riesgo creciente de detención y deportación. “Se están reportando deportaciones bajo esta categoría. Hay un peligro enorme”.