Dan prisión preventiva al policía de Guyana acusado del feminicidio de la cubana Dailen Paneque

Randy Thomas compareció ante el Tribunal de Magistrados de Vigilancia y la resolución de su caso se dará hasta el 21 de julio

La Habana/Randy Thomas, un agente de policía en Guyana, fue enviado a prisión preventiva por el presunto feminicidio de la cubana Dailen Paneque. Este lunes, el hombre de 20 años compareció ante el magistrado Teriq Mohamed en el Tribunal de Magistrados de Vigilancia, donde se le dieron a conocer los cargos. La resolución del caso fue aplazada hasta el 21 de julio.

Paneque desapareció el jueves de 18 de junio, cuando se dirigía a su trabajo en el Centro de Salud de Mon Repos. Días después, el 24, su cuerpo en estado de descomposición fue encontrado entre unos arbustos en Enmore Backdam, en la costa este de Demerara. En ese momento, las autoridades locales señalaron que fue “un ataque premeditado”.

Según el portal Stabroek News, “Thomas confesó haber matado a Paneque colocando un osito de peluche en la cabeza y utilizando un arma de fuego para llevar a cabo el crimen” y dio pormenores del lugar en que se encontraba la mujer. Estos detalles fueron dados a conocer por el jefe de la división de delitos y subcomisionado de Policía, pero no han sido contrastados en los tribunales.

Randy Thomas, un agente de policía en Guyana, fue enviado a prisión preventiva por el presunto feminicidio de la cubana Dailen Paneque. / Kaieteur News

Las pesquisas de los detectives de la sede del Departamento de Investigación Criminal han determinado que entre la víctima y el policía había una relación sentimental. Aunque hasta el momento no existe “móvil formal y la investigación continúa en curso”, publicó el portal Kaieteur News.

Paneque abandonó la Isla en busca de mejores condiciones de vida. En la Isla dejó a su hija. Desde el momento en que perdieron contacto con ella, familiares y amigos subieron videos en redes sociales para denunciar su desaparición.

“Una familia queda destruida. Una niña queda sin su mamá. Y otra cubana que salió de su país buscando oportunidades pierde la vida lejos de su tierra, de la forma más injusta y cruel”, publicó Kiryat Poey en Facebook.

En el mismo espacio señaló que el asesino “compró una cuerda en un mercado chino, la misma que presuntamente utilizó para atar el cuerpo de la joven y arrastrarlo hasta el matorral donde fue encontrado”.