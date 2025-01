En dos días, EE UU deportó a 735 migrantes de Cuba y otros siete países

Colombia dice que no aceptará los vuelos de deportación si a los migrantes no se les da un "trato digno"

La Habana/La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos deportó a México entre el viernes y este sábado a 735 migrantes de Cuba, Honduras, Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras que ingresaron de manera ilegal al país. De acuerdo con la jefa del sector del Valle en Río Grande, Gloria Chávez, las personas fueron entregadas a las autoridades mexicanas.

La oficial compartió un video en sus redes sociales que muestra a los migrantes con un documento de expulsión. Los detenidos fueron subidos a varios ómnibus y trasladados hasta el puente Paso del Norte, que se encuentra en El Paso, Texas, fronterizo con Ciudad Juárez, Chihuahua (México).

Desde el pasado jueves, el Gobierno de Donald Trump ordenó frenar el ingreso de los migrantes que llegan a la frontera de varios países y detuvo el programa CBP One para solicitar asilo. La Casa Blanca confirmó además el despliegue de 1.500 marines, que se sumaron a las tareas de 2.200 militares en activo y 4.500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas que se encuentran apostados en los límites estadounidenses con los estados mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

"Nuestras continuas operaciones de seguridad fronteriza subrayan la inquebrantable dedicación, determinación y compromiso de nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza para proteger nuestra gran nación", destacó la oficial Gloria Chávez. No obstante el recrudecimiento de las medidas para frenar la migración a EE UU, cientos de personas siguen llegando a la frontera.

Este domingo miles de migrantes salieron en una nueva caravana desde Tapachula (Chiapas) para intentar llegar a la Ciudad de México y posteriormente buscar cruzar a los Estados Unidos.

Una de ellas es Yomely Daniela Blackaus Bodeen, una mujer que lleva a tres niños con destino a los Estados Unidos con la meta de poder trabajar y comprarle una casa a su mamá, ya que su economía en Honduras no le permite sostenerse y hacer realidad el sueño de su progenitora.

"Él (Trump) tiene que saber que no todos los migrantes somos delincuentes, hay migrantes que sí necesitamos salir adelante, no todos los migrantes somos delincuentes, asesinos", dijo.

Diego Armando Castillo, un venezolano que viajaba con su familia, contó a EFE que se van de Tapachula porque ha cerrado la aplicación de CBP One, pero que si siguiera vigente, desistiría de caminar hacia el norte por los riesgos, el tema económico y todos los gastos que el traslado conlleva.

"El cierre de CBP One me parece que es una estrategia del gobierno americano para poder empezar a depurar y sacar a gente que ingresó tiempo atrás de manera irregular y que no tienen un control migratorio, que no tienen información, eso lo podemos entender", señaló.

Como parte de las operaciones en la frontera, Chávez también subrayó el decomiso de "cinco paquetes de marihuana que en el mercado alcanzan un valor de 185.000 dólares y el arresto de una pandilla de Los Paisas –célula criminal y narcoparamilitar colombiana– que había sido deportada anteriormente".

Dos días antes de que el republicano Donald Trump asumiera como presidente, la Patrulla Fronteriza colocó alambre de púas en el paso fronterizo con Ciudad Juárez; mientras que en el puente fronterizo se colocaron bloques de concreto y alambradas para impedir el paso.

Desde 2022 el gobernador de Texas, Greg Abbott, inició la instalación del cerco de alambre y de boyas como "muro flotante" sobre el río Bravo para evitar el paso de migrantes de México a Estados Unidos. La instalación de las boyas es parte del programa Operation Lone Star del gobernador republicano, que utiliza el Departamento de Seguridad Pública del Estado y las tropas de la Guardia Nacional para arrestar a los migrantes y disuadirlos de cruzar.

Las medidas de la Administración de Trump han generado controversia en el continente, especialmente por el trato que se le da a los migrantes. Este domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no permitirá la entrada al país de aviones con ciudadanos deportados por los Estados Unidos si estos no son tratados con dignidad.

“EE UU no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio”, dijo. Petro precisó que el Gobierno estadounidense “debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes” antes de ser recibidos por Colombia.

Asimismo, aseguró que ordenó “devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos”. “Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, insistió y agregó: “No puedo hacer que los migrantes (se) queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país”. Por esa razón, el mandatario solicitó que estas personas sean enviadas “en aviones civiles, sin trato de delincuentes”.

Una reacción similar tuvo el Gobierno de Brasil, que denunció el sábado el uso de esposas por parte de las autoridades estadounidenses contra ciudadanos de ese país durante un vuelo de deportación. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, ordenó a la Policía Federal que pidiera a los agentes estadounidenses la retirada “inmediata” de las esposas, en cuanto el avión hizo una parada técnica en la ciudad de Manaos, según un comunicado.