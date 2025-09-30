Diez balseros cubanos rescatados por un crucero piden refugio en México

Los balseros cubanos se encontraban en una embarcación que estaba por hundirse.

La tripulación del ‘Enchantment of the Seas’ encontró a los migrantes a la deriva en una balsa que estaba por hundirse

Ciudad de México/La tripulación del Enchantment of the Seas, del operador de cruceros Royal Caribbean, con sede en Miami, rescató el domingo a 10 balseros cubanos que se encontraban a la deriva en una embarcación que estaba a punto de hundirse. Los migrantes fueron entregados después a la Secretaría de Marina en el puerto de Mahahual, en el estado de Quintana Roo

“Los balseros presentan problemas de desnutrición, nada que ponga en peligro su vida, y han solicitado refugio”, confirmó esta dependencia a 14ymedio. El Instituto Nacional de Migración informó que se ha iniciado el proceso migratorio y “descartó” el retorno a la Isla. “Se les está brindando asesoría para que cumplan con los requisitos para obtener la visa humanitaria”.

El crucero de Royal Caribbean, que según su bitácora tenía como destino Bahamas y disfrutar del Perfect Day, cambió de rumbo y se adentró en aguas de México para evadir el huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda. En la nueva ruta se encontraron con el grupo de migrantes, conformado por dos mujeres y ocho hombres, que gritaron al ver el navío.

Jeffrey Walker, uno de los pasajeros, tomó su cámara y grabó a los balseros que se encontraban “exhaustos” y manifestaron su “temor a morir, a que el mar los tragara”. La balsa tenía “un mástil corto y remos, pero carecía de laterales significativos u otras estructuras”, agregó.

Imagen de los cubanos que solicitaron a Migración de México apoyo. / El Apogeo Q. Roo

“Sólo puedo imaginar el miedo que debieron sentir al estar en pleno Golfo sin otros barcos alrededor”, dijo otro de los turistas al canal de televisión Azat. El pasajero aseguró que vio a los balseros ondear un pulóver gritando “auxilio” y a otros sacar agua de la embarcación.

El Enchantment of the Seas pasó el lunes en la Costa Maya y de ahí se dirigirá a Cozumel. Si no se cuenta con algún imprevisto, se tiene planeado su regreso a Tampa, Florida, el 2 de octubre.

“Se trata de una medida humanitaria estándar para salvaguardar la vida cuando una embarcación de refugiados no es segura o no está equipada adecuadamente”, publicó sobre el rescate el portal Cruise Hive.

En febrero pasado la tripulación del crucero Brilliance of the Seas entregó a las autoridades de Cozumel, México, a 11 balseros cubanos que rescató un día antes durante su travesía hacia Puerto Progreso, en el estado de Yucatán. Los migrantes estaban “exhaustos y desnutridos”, dijo Randle Roper, director ejecutivo de Vacaya, una empresa de vacaciones LGBTQ+.