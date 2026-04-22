La legisladora uruguaya nacida en Cuba impulsa una ley para regularizar a 30.000 migrantes

La diputada cubana en Uruguay Leydis Aguilera durante su participación en el foro Voces por Cuba y Venezuela.

La Habana/La diputada cubana en Uruguay Leydis Aguilera busca la regulación migratoria de 30.000 personas, entre ellos miles de cubanos, que viven en Uruguay. La diputada promueve un proyecto de ley de Residencia por Arraigo, que extienda el programa que operó entre 15 de mayo de 2024 y el 23 de noviembre de 2025 y que favoreció a más de 20.000 migrantes.

A los extranjeros que busquen residir en Uruguay, esta propuesta les permitirá “regularizar una situación ya preexistente”, señaló a Montevideo Portal. La legisladora explicó que ya existe en Uruguay el programa de Residencia por Arraigo, que fue decretado el 15 de mayo de 2024 y rigió hasta el 23 de noviembre de 2025. Sin embargo, asegura que el proyecto de ley “propone la inclusión de la residencia por arraigo como una nueva categoría migratoria”.

Además, la propuesta está enfocada en “personas que se encuentran en el país, que viven, que forman sus familias, que aportan, que estudian, que están en proceso de revalidar sus títulos; les permitiría acceder a una residencia”.

“Se trata de reconocer y regularizar una realidad ya existente”, sostuvo Aguilera al diario El Observador. El proyecto, subrayó, no implica “abrir indiscriminadamente las puertas”, sino “ordenar la situación de quienes ya residen en el país”.

De acuerdo con cifras oficiales, Uruguay ha experimentado un incremento ininterrumpido de migrantes en la última década. Según el último censo, el 3,5% de la población uruguaya nació en otro país, lo que equivale a un total de 120.000 inmigrantes.

Según el último censo, el 3,5% de la población uruguaya nació en otro país, lo que equivale a un total de 120.000 inmigrantes.

De acuerdo con cifras de El Observador, en 2023, más de 7.000 cubanos que solicitaron refugio permanecían “en el limbo” debido a que el sistema de atención está “asfixiado”. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo entonces que el país finalizó ese año con 24.193 solicitudes acumuladas. Un año antes, Alberto Gianotti, de la Red de Apoyo al Migrante, había alertado de que entre 9.000 y 10.000 nacionales de la Isla debían tramitar una visa para mantener su estatus legal en el país sudamericano.

La diputada Aguilera, dijo al mismo medio, que incluso este fenómeno “ha llegado a actuar como un elemento fundamental para mantener la estabilidad del tamaño de la población uruguaya”.

En el documento oficial se establece que el derecho a solicitar la residencia no podrá verse afectado por la falta de una visa consular previa. “Ninguna persona solicitante de refugio podrá ver afectado su derecho a obtener la residencia por arraigo por no haber solicitado u obtenido, la visa consular normalmente exigible”.

Entre los criterios principales destaca que el solicitante no debe tener prohibición de ingresar o permanecer en el país conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley de Migración Número 18250. Asimismo, se exige acreditar una permanencia ininterrumpida superior a 180 días en territorio nacional, lo que busca garantizar un vínculo efectivo con el país. “Este requisito se interpreta como un indicador de arraigo real y continuidad en la estancia”, señala el proyecto.

Otro elemento clave es la imposibilidad de regularizar la situación migratoria bajo las categorías tradicionales de residencia permanente o temporaria, conforme a los artículos 33 y 34 de la misma ley. Esto posiciona al arraigo como una vía alternativa para quienes quedan fuera de los esquemas convencionales.

El proceso de solicitud contempla la presentación de documentación que respalde la identidad y situación del solicitante.

El proceso de solicitud contempla la presentación de documentación que respalde la identidad y situación del solicitante. Entre los requisitos se incluyen comprobantes de ausencia de antecedentes penales, certificado de vacunación, fotografías recientes y el documento de identidad utilizado para ingresar al país.

El documento también reconoce la situación de quienes han transitado de manera irregular por otros países antes de llegar a Uruguay, permitiéndoles igualmente acogerse a este mecanismo.

La normativa contempla la figura del arraigo familiar como una de las principales vías de acceso a la residencia. Las personas que acrediten vínculos directos –como padre, madre, cónyuge, concubino, hijos menores o mayores con discapacidad– podrían iniciar el trámite bajo esta modalidad.

Otra de las vías contempladas es el arraigo por formación, que permite a los inmigrantes regularizar su situación mediante la acreditación de estudios en curso. Para ello, deberán demostrar, a través del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, que están inscritos en una carrera o curso con duración superior a un año.

Además, se requiere acreditar ingresos económicos equivalentes, al menos, al salario mínimo nacional, lo que introduce un componente de autosuficiencia económica en el proceso.