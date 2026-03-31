EE UU amenaza a los migrantes con orden de deportación con multas millonarias

Al cubano Mario, residente residente de Phoenix, le impusieron una multa de 1.820.352 de dólares por negarse a abandonar EE UU.

El cubano Mario recibió esta semana una misiva del ICE en que le informan de una sanción de casi 2 millones de dólares por negarse a abandonar el país

La Habana/El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE UU está intensificando la campaña de terror contra migrantes con orden de deportación, a los que les envía cartas con multas millonarias. El cubano Mario, residente residente de Phoenix, recibió el pasado 23 de marzo una misiva en que el ICE le notifica una sanción de 1.820.352 de dólares por negarse a abandonar el país. “Es una ridiculez, es una suma que yo ni sabía y me parece injusto”, declaró a la cadena Telemundo.

Según su relato, las autoridades estadounidenses argumentan que tiene una orden de deportación desde 2010. Sin embargo, él asegura que en ese momento estaba en una prisión estatal por un delito no relacionado a su caso de inmigración y que “nunca recibió de un juez” una orden de expulsión.

Registros judiciales confirman la versión del cubano, que salió bajo libertad en el 2012. “No entiendo por qué, si tuvieron bastante tiempo de avisarme, ¿por qué ahora?”, señala al mismo medio. “No puedo dormir, no puedo comer, pensando”, agrega.

El abogado Leandro Ferrer aseguró a la cadena estadounidense que si no se realizó correctamente la notificación, Mario puede puede recurrir a la revisión del caso. No obstante, el proceso no es automático ni sencillo.

Mario, que aún no tiene un abogado, asegura que el estrés y la incertidumbre le agobian, “siento que me voy a enfermar porque psicológicamente no puedo con esto”.

“En las últimas tres semanas, el DHS ha comenzado a enviar estas cartas con las multas a los inmigrantes indocumentados que siguen en el país, aún cuando tienen una orden de deportación emitida por un juez”, dijo al diario La Opinión el abogado en migración, Alex Gálvez.

De acuerdo con el letrado, estas cartas con las multas millonarias son otra herramienta para inculcar miedo. “Si mandan 1.000 cartas, y logran que 100 se autodeporten, se ahorran mucho dinero. Es una manera barata de efectuar deportaciones”.

En septiembre del año pasado, el ICE impuso más de 10.000 multas, entre penas de entre 100 y 500 dólares por cada entrada ilegal o intento de ingreso

En septiembre del año pasado, el ICE impuso más de 10.000 multas, entre penas de entre 100 y 500 dólares por cada entrada ilegal o intento de ingreso y hasta de 998 dólares por día a los migrantes con orden de deportación por no salir del territorio estadounidense, publicó el portal ABC 7.

El caso de Mario es similar al de un migrante residente del condado de Orange, al que las autoridades le reiteraron que tenía 15 días para apelar la sanción por 1.820.352 dólares y exponer las evidencias por las que no debe ser multado. De no hacerlo, le subrayaron, “su derecho a una apelación será eliminado”.

En enero pasado, el Gobierno de Donald Trump demandó a la migrante Marta Alicia Ramírez Veliz, con la exigencia de 941.114 dólares por negarse a abandonar EE UU tras perder su caso en 2022. A la mujer se le ordenó salir del país el 1 de julio de 2019 cuando un juez de inmigración emitió la orden de deportación.

Charles Moore, abogado de Public Justice indicó que la multa impuesta a Ramírez Veliz era de las más altas hasta ese momento. “No, no habíamos oído hablar de nada cercano al millón de dólares”.

En junio de 2025, la administración Trump modificó una ley de 1996 que permite imponer multas a los inmigrantes indocumentados por cada día que han permanecido en el país después de su orden de expulsión.