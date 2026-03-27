EE UU quita la nacionalidad a una cubana que cometió un fraude de seis millones de dólares a Medicare

En 2019, Mirelys Cabrera Díaz fue encontrada culpable y pasó 29 meses en prisión y tuvo que devolver la cantidad defraudada

La Habana/La cubana Mirelys Cabrera Díaz, que en 2019 fue encontrada culpable del delito de fraude por más de 6.000.000 de dólares a través del programa federal de seguro médico en EE UU Medicare, perdió la nacionalidad estadounidense que le fue otorgada hace nueve años.

Cabrera Díaz, de 42 años, pasó 29 meses de prisión y tuvo que restituir la suma del fraude a Medicare; ahora, podría enfrentar un proceso migratorio adicional y la deportación. “No hay segundas oportunidades” para los migrantes con antecedentes por “tráfico de drogas, robo, fraude de más de 10.000 dólares y violencia”, advirtió hace unos días el abogado Wilfredo Allen.

El Tribunal de Distrito Sur de Florida fue tajante: la migrante no logró demostrar “buena moral”, un requisito clave para la naturalización que se aplica durante los cinco años previos a la solicitud de ciudadanía mediante el juramento de lealtad. “Cabrera Díaz obtuvo ilegalmente la ciudadanía porque cometió actos ilícitos antes de naturalizarse, lo que la inhabilitó”, señala el comunicado.

“La ciudadanía estadounidense es un privilegio sagrado, no un estatus barato que pueda obtenerse de manera deshonesta”, declaró la fiscal general Pam Bondi.

La cubana admitió que entre agosto de 2011 y marzo de 2014, ella y sus cómplices pagaron sobornos a reclutadores de pacientes por obtener recetas fraudulentas

Las autoridades precisaron que al declararse culpable, la migrante “admitió que entre agosto de 2011 y marzo de 2014, ella y sus cómplices pagaron sobornos a reclutadores de pacientes por obtener recetas fraudulentas de la farmacia donde trabajaba”. Cabrera Díaz llevaba el control del dinero que se le debía a cada reclutador, y además tenía conocimiento de las solicitudes de reembolso que el Gobierno de EE UU pagó por “medicamentos recetados que nunca se entregaron”.

La sentencia contra la cubana es parte de una estrategia más amplia del Gobierno de EE UU para la revocación de la nacionalidad. Además de Cabrera Díaz, también se le anuló la ciudadanía a Vladimir Volgaev, natural de Ucrania, por “participar en una conspiración para sacar de contrabando del país más de 1.000 componentes de armas de fuego y enviarlos a mercados extranjeros”.

El Departamento de Justicia también anunció este jueves que presentó una demanda para revocar la ciudadanía de Alec Nasreddine Kassir, natural del Líbano. De acuerdo con el boletín, declaró falsamente que había estado viviendo con una cónyuge ciudadana estadounidense durante los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de su solicitud de naturalización en marzo de 2010.

“El 14 de noviembre de 2018, se declaró culpable de fraude de pasaporte y admitió que no vivía en unión matrimonial, ni siquiera en el mismo estado, con su supuesta pareja; sino que se separaron en 2009 y él se mudó a Florida”.