EE UU deportará a cuatro cubanos con antecedentes criminales

Ramón Enrique Oliva Lao, Bárbaro Grass Vásquez y Javier y José fueron detenidos por el ICE entre el 11 y 18 de marzo

La Habana/El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportará a los cubanos Ramón Enrique Oliva Lao, Bárbaro Grass Vásquez y otros dos identificados como Javier y José, todos ellos con antecedentes criminales. Las autoridades no señalan si los migrantes, detenidos entre el 11 y el 18 de marzo, serán devueltos a la Isla o a un tercer país.

“Cualquier delito cometido que tenga sentencia de un año de cárcel, no tiene perdón”, precisó el abogado Wilfredo Allen en entrevista con el periodista Daniel Benítez. El letrado subrayó que “no hay segundas oportunidades” para los migrantes con antecedentes por “tráfico de drogas, robo, fraude de más de 10.000 dólares y violencia”.

Allen comentó que “primero, EE UU empezó a deportar a México cubanos que eran criminales”. Esto confirma la denuncia que hizo ante 14ymedio Oliver, un migrante de la Isla con formulario I-220A, que aseguró que estaban enviando a delincuentes a los que “les borran los antecedentes antes de cruzarlos”.

El letrado considera que alrededor de 1.000 cubanos con historial delictivo fueron enviados a México, aunque “ahora la Isla empezó a aceptarlos otra vez y es evidencia de las negociaciones que existen” entre ambos países.

Oliva, detenido el 11 de marzo, enfrenta cargos por “evasión de arresto, abuso y negligencia infantil, imprudencia temeraria y robo”. El migrante irregular tiene orden de deportación, precisó el ICE en Nashville.

Oliva, detenido el 11 de marzo, enfrenta cargos por “evasión de arresto, abuso y negligencia infantil, imprudencia temeraria y robo”

La dependencia precisa que el cubano puso en riesgo la vida de dos pequeños y de su pareja. “Cuando agentes de la policía local en Spring Hill, Tennessee, intentaron detener a este inmigrante sospechoso de hurto, subió a su vehículo y huyó”, el hombre fue detenido por la noche tras conducir “temerariamente con las luces apagadas”.

Bárbaro Grass Vásquez tiene una orden de expulsión definitiva desde 2020. El detenido había sido condenado a cadena perpetua en Nevada por cuatro cargos de agresión sexual. Sin embargo, fue puesto en libertad condicional por el Departamento Correccional hasta que el ICE lo arrestó.

Javier es otro cubano que será deportado. El ICE lo señala como un “criminal violento” que tenía una orden de expulsión desde de 2018. Su historia delictiva en EE UU incluye ocho cargos por allanamiento agravado, uno por venta de cocaína cerca de una iglesia y resistirse a los arrestos. “Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Maratón hicieron de la comunidad un lugar más seguro”.

José es señalado como un contrabandista de drogas. El migrante admitió ante la Patrulla Fronteriza “el traslado de más de 300 kilogramos de cocaína desde Bimini hasta los Cayos de Florida”. Además, pasó 10 años bajo custodia federal por “condenas por conducir alcoholizado, distribuir drogas, posesión de cocaína y tráfico de opio y heroína”.

Este martes fueron deportados en un vuelo a la Isla 117 migrantes irregulares –89 hombres y 28 mujeres–. Con este traslado, suman 427 cubanos retornados a la Isla en los primeros tres meses del año, en nueve operaciones desde distintos países de la región.