EE UU condena a 30 meses de prisión a un cubano por ingresar a connacionales con visados fraudulentos

Erik Ventura Castro fue condenado a 30 meses de prisión por los delitos de “tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero”.

Erik Ventura Castro es parte de una red de 12 coyotes que cobró entre 1.500 y 40.000 dólares a los migrantes de la Isla

La Habana/El cubano Erik Ventura Castro fue condenado a 30 meses de prisión por los delitos de “tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero”. De acuerdo con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el inculpado conspiró con otras 11 personas para operar una organización que “promovió el ingreso ilegal de miles de cubanos mediante solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (Esta), lo que les permitió viajar bajo el Programa de Exención de Visa”, a cambio de cobros de entre 1.500 y 40.000 dólares.

El residente en Hialeah es el primer condenado de la red, que entre enero de 2021 y junio de 2025 “reclutó a migrantes mediante las redes sociales, les cobró miles de dólares para trasladarlos de manera irregular al país y los ayudó a obtener beneficios migratorios a los que no tenían derecho”, subrayó el fiscal general adjunto de la División Criminal, Tysen Duva.

Según detalló el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), Ventura Castro asesoró a los migrantes de la Isla para “presentar falsas declaraciones de ciudadanía europea” con documentación fraudulenta.

“El acusado realizó más de 40 pagos electrónicos por solicitudes fraudulentas de Esta”, indicaron las autoridades. / Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE UU

Las pesquisas determinaron que el sentenciado también se encargaba de definir las rutas de los connacionales desde su salida de la Isla y los países por los que debían pasar antes de llegar a EE UU. “El acusado realizó más de 40 pagos electrónicos por solicitudes fraudulentas de Esta”, indicaron las autoridades.

Las pesquisas confirmaron, incluso, que los integrantes de la red “fletaron aviones privados para transportar grupos de extranjeros”. Ventura Castro, según documentos, “transfirió más de 97.000 dólares desde EE UU a las Islas Caimán, Colombia y México para comprar vuelos que permitieran a los extranjeros ingresar ilegalmente a Estados Unidos”.

Ante la contundencia de las pruebas, el pasado 7 de mayo Ventura Castro se había declarado culpable de los delitos de conspiración para cometer tráfico de inmigrantes indocumentados con fines de lucro y de conspiración para blanquear instrumentos monetarios; solo faltaba la sentencia.

La fiscal Amanda Brown, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal del Departamento de Justicia, y la fiscal adjunta Courtney Derry, del Distrito Medio de Florida, están a cargo del caso.

Están pendientes las sentencias de Liannys Yaiselys Vega Pérez, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martínez González y Walbis Pozo Dutel.

Mientras que los otros acusados, Lázaro Alain Cabrera Rodríguez, Luis Emmanuel Escalona Marrero y Gisleivy Peralta Consuegra, están a la espera de juicio, programado para comenzar el 21 de septiembre.