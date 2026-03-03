EE UU condena a un coyote que torturaba a migrantes cubanos y exigía 15.000 dólares por su rescate

Víctor Rafael Arcia Albeja era parte de una red de traficantes en la que había cubanos

La Habana/Víctor Rafael Arcia Albeja, alías Vitico, fue condenado el 20 de febrero por un jurado en Miami por los delitos tráfico de inmigrantes cubanos y extorsión y podría enfrentar cadena perpetua. El acusado se encargaba de transportar a connacionales en lanchas desde Cayo Coco hasta Cayo Largo. Según las investigaciones, estas personas fueron “tratadas como mercancía, los encarcelaron y golpearon con machetes, simulando ejecuciones y apuntándoles con armas de fuego a la cabeza para extorsionar a sus familias”.

El fiscal federal Jason Reding Quiñones, para el Distrito Sur de Florida, subrayó que los cargos son considerados delitos federales violentos, en los que explota la desesperación para obtener ganancias, por lo que Arcia Albeja “será procesado y enfrentará todo el peso de la ley”.

El agente especial a cargo del caso, Brett Skiles, del FBI Miami, dijo que “la depravación de esta operación de secuestro y contrabando es casi indescriptible”. El oficial reiteró que las víctimas fueron sometidas a “circunstancias de pesadilla”.

Arcibia es el último de los acusados de una red de tráfico que introdujeron ilegalmente en 2024 a migrantes de la Isla. Los otros, que previamente se habían declarado culpables, son los cubanos Osmel Benítez y Víctor Manuel Pérez Cárdenas, el hondureño Jhonny Walther Izaguirre López y los residentes de EE UU, Yoelys Prada Ramos y José Ángel Marrero Rodríguez.

Las pesquisas señalan que en dos episodios, en marzo y en mayo de 2024, Arcia Albeja transportó a varios cubanos sin precisarse cuántos. Benítez y otros miembros de la red de tráfico de inmigrantes los transportaron a una casa en Miami Gardens, donde exigieron 15.000 dólares por persona a sus familiares y amigos.

Cuando los extranjeros traídos en marzo no pagaron, otro integrante de la red de traficantes, Prada Ramos, “les mostró un video que un hombre golpea a una víctima con un machete y luego le dispara”, según las pruebas mostradas ante el fiscal federal Reding Quiñones.

Una extranjera testificó que Izaguirre López la puso en una videollamada con su madre, le puso una pistola en la cabeza y le dijo que si no pagaba, recibiría la cabeza de su hija

Dos meses después, el 18 de mayo de aquel año, Arcia Albeja y Pérez Cárdenas trasladaron a 15 cubanos a Cayo Largo, donde se registró el intento de huida de algunos. De acuerdo con las indagatorias, ante la incapacidad de varias familias para pagar, cinco migrantes fueron trasladados a una finca baldía en el noroeste del condado de Miami-Dade, utilizada para peleas de gallos. “En ese lugar,el grupo reanudó los actos de tortura para cobrar las tarifas de contrabando de extranjeros, incluyendo la escenificación y grabación de actos violentos y el envío de los videos a sus familias.

“Una extranjera testificó que Izaguirre López la puso en una videollamada con su madre, le puso una pistola en la cabeza y le dijo que si no pagaba, recibiría la cabeza de su hija”, señala el comunicado oficial. En otro caso, “Benítez y Arcia Albeja obligaron a una de las extranjeras a participar en un simulacro de ahorcamiento mientras la golpeaban con un machete”.

Los cubanos cuyas familias no pudieron pagar su rescate fueron agrupados para su envío a Luisiana para “realizar trabajos forzados y así saldar las deudas”. Sin embargo, el 20 de mayo de 2024, las autoridades detuvieron a Izaguirre López en la autopista de peaje de Florida, en el condado de Sumter, y rescataron a los migrantes.