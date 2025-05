EE UU detiene a un migrante cubano con antecedentes por asesinato

La Habana/El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) difundió este sábado la imagen del cubano Pedro Sánchez Izquierdo tras ser arrestado. Según la agencia federal, el migrante del que no reveló su estatus, tiene una "condena por asesinato" en Sacramento, California.

Sánchez Izquierdo fue detenido por el ICE en San Francisco, pero no se dan detalles del operativo ni del delito. La información aparece en las redes sociales de la agencia federal que constantemente difunde mensajes de advertencia en los que insta a los migrantes irregulares a "autodeportarse ahora" bajo sus términos y pudiendo elegir el país de destino. "Dile adiós a tus amigos y familiares, posiblemente regreses más tarde", se lee en varias de sus publicaciones.

En la base de datos del ICE, sin embargo, no aparecen más datos sobre Pedro Sánchez Izquierdo. El mismo espacio en Facebook donde se dio a conocer de forma escueta el caso del cubano, hace referencia también a la captura de otro migrante de la Isla. Las autoridades se reservan la identidad y hacen alusión a "un fabricante y traficante de heroína y metanfetamina".

Este cubano es parte del listado de "275 extranjeros ilegales, incluyendo 178 con cargos penales, durante una operación de control de inmigración de siete días entre el 11 y el 17 de mayo", realizadas en San Antonio, Texas. En el listado ofrecido se menciona a un mexicano con antecedentes de violencia y que ha sido deportado en dos ocasiones, además de tener una condena por agresión. Entre los arrestados también está un fugitivo buscado por las autoridades de Costa Rica y personas bajo arresto por violencia doméstica, tráfico de drogas, portación de armas y asalto.

El operativo fue anunciado por ICE San Antonio y se escuda como en una estrategia para reforzar la seguridad en el estado, lo que permitió la participación de la DEA, la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el FBI.

Sylvester M. Ortega, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación en San Antonio: "Los extranjeros delincuentes se han aprovechado de nuestras leyes de inmigración durante demasiado tiempo. Seguiremos priorizando la seguridad pública".

El Gobierno de Donald Trump intensificó esta semana sus operativos migratorios con arrestos masivos en Florida. Entre el 2 y el 10 de mayo, agentes de ICE y la Oficina del Sheriff del Condado de Polk llevaron adelante un operativo encubierto contra la trata de personas en Winter Haven, Florida. El procedimiento dejó 255 detenidos relacionados con delitos de prostitución, solicitud de servicios sexuales y abuso infantil.

De acuerdo con el comunicado, entre los detenidos había más de 50 cubanos, venezolanos, colombianos, guatemaltecos, hondureños, haitianos, brasileños y mexicanos. Al menos 30 de ellos enfrentan cargos por los delitos por prostitución.

Durante el operativo Fool Around and Find Out se detuvo a Adarius Taylor, ex jugador de la National Football League (NFL), y Eric Corliss, presunto ejecutivo regional de la Cruz Roja Americana.

Al atleta lo detuvieron por presuntamente abandonar en un vehículo a su hijo de seis años, con condiciones médicas delicadas, mientras pagaba por servicios sexuales a una mujer que resultó ser una agente encubierta.