EE UU sentencia a 18 meses de prisión a un coyote cubano, que será deportado tras cumplir su condena

En el puesto de control en Sarita, Texas, la Patrulla Fronteriza detuvo en mayo pasado a otro camión en el que transportaban a 42 migrantes.

La Habana/El cubano Juan Manuel Sifontes Sinales se declaró culpable del delito de tráfico de migrantes y fue sentenciado a 18 meses de prisión. La jueza federal de distrito de Texas Nelva Gonzales Ramos precisó que una vez que cumpla su condena, y por no ser ciudadano estadounidense, será deportado.

La conducta de Sifontes Sinales, subrayó la magistrada, “demostró un desprecio temerario por la vida humana”. La investigación confirmó que el coyote cubano es responsable del ingreso ilegal a EE UU de 25 migrantes.

Del total, un grupo de 19 personas originarias de México, Guatemala, Honduras y El Salvador fue ubicado el 17 de octubre de 2025 en la caja de un camión Freightliner que conducía el sentenciado. Al pasar la unidad por un dispositivo Back Scatter (rayos X), los agentes encontraron anomalías en su interior. En una segunda inspección en el puesto de control en Sarita, Texas, hallaron una pared falsa construida con madera, cubierta con paneles delgados de fibra de vidrio y tapajuntas de aluminio.

“Los agentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron una pequeña puerta de acceso a un compartimento que medía unos 2,4 metros de alto, 1,2 de ancho y 2,4 de largo en el que estaban los migrantes de pie, sin comida ni agua”, reportaron las autoridades.

Sifontes Sinales, según las pesquisas de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) adscrita al ICE, mantenía contacto con varios coyotes y el encargado de un escondite para coordinar los traslados. De acuerdo con los registros, el cubano había pasado seis veces por el mismo puesto de control en que lo detuvieron.

El hombre, residente en Houston, decía ser comerciante y afirmaba que compraba fruta fresca para venderla a tiendas locales de la ciudad.

Juan Manuel Sifontes Sinales utilizó un pasaporte español válido con una exención de visa aprobada que le otorgó permiso para ingresar a EE UU como visitante

Juan Manuel Sifontes Sinales utilizó un pasaporte español válido con una exención de visa aprobada que le otorgó permiso para ingresar a EE UU como visitante el 9 de septiembre de 2022. El cubano llegó al aeropuerto de Miami en un vuelo procedente de La Habana.

Tres días después de su ingreso, se le negó alargar su permiso de estancia, aunque las autoridades no precisaron fechas. Durante el lapso que estuvo legalmente en el país tramitó una licencia de conducir y tarjeta de autorización de empleo, que mostró al momento de ser detenido en octubre pasado.

Existen antecedentes de coyotes de la Isla que operan en Texas. En 2024, Enrique Nerey Valdivia fue encontrado culpable por el delito de tráfico de migrantes. El hombre de 50 años enfrenta una pena de hasta cinco años en una prisión federal.

En marzo de ese mismo año, dos cubanos residentes en Estados Unidos fueron acusados por la Patrulla Fronteriza de ser coyotes tras ser capturados en la ciudad de Las Cruces, en Nuevo México, mientras transportaban a 23 migrantes ilegales dentro de un camión.

En agosto de 2023 fue llevada ante la justicia Nahara Candelaria Milán, de 26 años, por tráfico de migrantes. Una infracción de tránsito en Eagle Pass (Texas) y su nerviosismo al solicitarle sus documentos delataron a la cubana, que fue inspeccionada por las autoridades. En su camioneta llevaba a siete migrantes indocumentados.

En el mismo mes fue procesado el cubano Julio César Aspiazu Gómez por intentar llevar hasta Texas a cinco migrantes que fueron deportados a México poco después.