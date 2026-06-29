La policía de Isla Mujeres detiene a 10 balseros cubanos y los entrega a Migración

Los migrantes aseguran a las autoridades que abandonaron la Isla por Pinar del Río

Ciudad de México/La Policía de Isla Mujeres investiga la llegada de 10 balseros cubanos que fueron detenidos este domingo en una base de taxis. “No se ha encontrado la balsa de la travesía, por lo que existe la hipótesis de la existencia de coyotes en este arribo”, cuenta a 14ymedio un policía municipal identificado como Marrufo.

El oficial dice que una llamada anónima alertó sobre “la presencia de cubanos deambulando por calles de la zona”. En un recorrido de las autoridades se localizó a varias personas con mochilas, que afirmaron “haber desembarcado por la mañana” después de salir hace días de Pinar del Río, Cuba.

Los migrantes fueron trasladados en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo hasta una clínica, en la que se les valoró y brindó atención médica. Algunos de ellos presentaban síntomas de deshidratación.

“Debido a su condición migratoria, se pidió el apoyo de la Secretaría de Marina para trasladarlos en una lancha a Cancún, donde fueron entregados a personal del Instituto Nacional de Migración”, comenta el oficial Marrufo.

Las autoridades desmintieron las versiones de una supuesta deportación de los balseros cubanos que dieron medios locales. / Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo

Las autoridades desmintieron las versiones de una supuesta deportación que dieron medios locales. “Migración los mantiene bajo resguardo y está abierta la posibilidad de solicitar refugio”, subraya el policía.

“No es común que México deporte a los balseros”, afirma Marrufo. Diferente es el caso de los cubanos interceptados en el canal de Yucatán y que fueron retornados el lunes pasado en forma expedita por la Guardia Costera de EE UU.

“Si esos migrantes los hubiera detectado alguna embarcación mexicana, se les rescata y se entregan a la Marina, que da a conocer a Migración para que ellos se encarguen del proceso”, dice.

Sin embargo, los balseros enfrentan demora en los trámites. El grupo de siete cubanos que fue rescatado en febrero pasado por pescadores de Mahahual, frente a las costas de Banco Chinchorro, una reserva de arrecifes en el estado de Quintana Roo, sigue sin resolver su situación migratoria.

Tal y como informó este diario, los coyotes explotan varias rutas en el sureste mexicano. Sus principales puntos de arribo son la reserva de la Biósfera de Sian Ka'an por “su poca vigilancia”, Isla Mujeres y Cancún. Otro de los puntos es Puerto Progreso, a este sitio llegan a recalar algunos grupos, aunque a la mayoría los intercepta la Marina.