"Esperaba un poco más de apoyo de la comunidad cubanoamericana", dice el piloto que abandonó la Isla en 2022

En entrevista con la cadena Telemundo, Rubén Martínez Machado dice que los 'influencers' de Florida trastocaron su historia con el único fin de obtener 'clics'

La Habana/“El comunismo no funciona; nunca va a funcionar”. Rubén Martínez Machado, el piloto que escapó hace casi cuatro años de Cuba en una aeronave de fabricación rusa Antonov, tiene las cosas claras. En una entrevista con la cadena Telemundo, el hombre, que rehace su vida como asilado político, lamenta que la Isla esté “mucho peor”.

Martínez era piloto de la Empresa Cubana de Servicios Aéreos, perteneciente a la Corporación de la Aviación Cubana, y abandonó la Isla desde Sancti Spíritus en octubre de 2021. El cubano eligió como lugar de residencia la ciudad de Lansing, Michigan, lejos del exilio cubano.

“Si soy sincero, yo siempre esperaba un poco más de apoyo de la comunidad cubanoamericana”, señaló al mismo medio. El migrante reconoce que, en parte, sí lo hubo, pero afirma que “los influencers trastocaron la historia” con el único fin de obtener clics. “La llevaron al punto de que conseguir vistas era mucho más importante que luchar por la libertad de Cuba”, aseguró.

“Vi que ahí lo que había era una trampa de ratas, así que mejor decidí no involucrarme en esto”, comentó

“Vi que ahí lo que había era una trampa de ratas, así que mejor decidí no involucrarme en esto”, comentó. Martínez dijo que, al principio, hubo amenazas del régimen, al grado de que fue señalado en redes sociales como un espía. “Al final, yo me he mantenido en silencio”.

El cubano recordó, tal y como lo hizo tras llegar a territorio estadounidense, que “tenía pensada desde hace mucho tiempo la huida”. Sin embargo, explicó que “el problema era encontrar el valor para hacer las cosas y decidir cuándo era el momento más oportuno, aunque al final, cuando uno lo hace, nada sale como lo planea”.

Martínez relató que, cuando llegó a Florida, el controlador le preguntó quién era. “Vengo de Cuba huyendo del comunismo”, respondió. “Oooh”, fue lo que escuchó antes de que le ordenaran permanecer en la aeronave. “Después vino una persona a tocar” y, con un “Welcome to the USA”, le abrió la puerta a un nuevo futuro.

El migrante permaneció detenido durante cuatro meses. En sus primeras declaraciones tras su escape, afirmó que “es cruel” lo que está pasando en Cuba. “El régimen está abusando de las personas. Para mí fue un antes y un después la decisión de reprimir al pueblo de esa forma durante la protestas del 11 de julio, ordenando una guerra civil. Ya me di cuenta de que aquello no tenía sentido”, publicó CNN.

Martínez vive solo con su mascota, Caramelo. En su nuevo hogar, una casa aún sin muebles, ondea una bandera de Estados Unidos.