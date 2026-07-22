Casi un cuarto de millón de cubanos emigraron en 2025

Madrid/La estadística oficial puso cifras a la percepción de que la crisis migratoria no tiene fondo. En 2025, se fueron definitivamente de la Isla 313.414 personas, aunque el retorno de 72.056 amortiguó ligeramente el dato para dejar un saldo migratorio total de 245.264. El peor de los últimos cinco años sigue siendo, con diferencia, 2022, cuando se perdió medio millón de habitantes, mientras que en 2023 fueron 330.000 y un año después 307.961. Son, nuevamente, datos inéditos para un país que no vive una guerra. La población de Cuba, como había adelantado la prensa oficial hace pocos días, se situó al acabar el pasado año en 9.434.593 personas.

La capital encabeza la sangría ampliamente, con 98.773 emigrantes, seguida por Matanzas, Villa Clara, Santiago de Cuba y Camagüey, que perdieron más de 20.000 personas el pasado año. Entre 10.000 y 15.500 emigrantes se registraron en Holguín, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas y Mayabeque. A la cola quedan Guantánamo, Pinar del Río, Artemisa, Granma y la Isla de la Juventud.

A estos datos hay que añadir la baja natalidad de 2025, donde hubo solo 68.051 nacimientos, y la altísima mortalidad, 134.354 defunciones, que dejaron un saldo natural negativo de 66.303 personas. En este apartado se observa la tasa de mortalidad, ya avanzada en enero en la prensa oficial, que fue de 9,9 por cada mil nacidos vivos. El detalle es aún más alarmante, puesto que La Habana tiene una tasa de 14,2, Isla de la Juventud de 12,9 y Camagüey de 12,4, números más propios del resto del continente que de un país que hasta hace pocos años tenía cifras dignas del primer mundo, de entre 3 y 5 por cada mil.

El detalle es aún más alarmante, puesto que La Habana tiene una tasa de 14,2, Isla de la Juventud de 12,9 y Camagüey de 12,4

En consecuencia, el Anuario revela otro dato en continuo ascenso: la media y la mediana de edad. Ambos indicadores han subido dos puntos si se compara con 2021 y se sitúan, respectivamente, en 43 y 45 años, siendo mayor para las mujeres (44,1 y 46,5) que para los hombres (42,9 y 43,3).

La información llega el mismo día en que Cubadebate ha publicado un especial para dar explicaciones sobre algunos detalles de las nuevas leyes de Migración, Ciudadanía y Extranjería, que el Gobierno publiicó en la Gaceta Oficial el pasado mayo y entran en vigor en 180 días. El primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, ha respondido a una lista de preguntas en cuyas respuestas no hay muchas novedades, la principal es la residencia efectiva migratoria es la ampliación del reconocimiento de la residencia efectiva.

Como ya se sabía, el concepto reconoce a quienes mantienen “su vínculo principal con Cuba”, donde desarrollan su vida porque permanecen en ella –en términos generales– la mayor parte del año. Por tanto, se requieren 180 días viviendo en la Isla para que un extranjero adquiera esta condición. “Sin embargo, la ley incorpora una concepción más amplia que no se limita únicamente al tiempo de estancia. También podrá reconocerse la residencia efectiva a quienes permanezcan al menos 120 días en el país, siempre que acrediten un arraigo real con Cuba mediante vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales”, explica el funcionario, que lo justifica en la necesidad de que el mero número no sirva para limitar esos derechos.

Los derechos que se reconocerán no serán, en todo caso, los políticos. Si un extranjero reconocido como residente en Cuba puede o no votar en los procesos electorales se recogerá en otra norma, la de la Ley Electoral, aclaró Méndez.

Entre los otros puntos clave destacados en las leyes, está la regulación, por primera vez, de la renuncia a la ciudadanía cubana, que se debe solicitar desde el consulado en el exterior, y su recuperación, que puede hacerse una sola vez, tras un mínimo de cinco años de la pérdida y bajo ciertos requisitos. Los hijos de cubanos conservan el derecho a solicitar la nacionalidad, también.

Los cubanos que residen en el exterior pueden permanecer en Cuba todo el tiempo que deseen sin límite, sin tener que hacer trámites ni solicitar prórrogas de estancia. Como es habitual, en caso de conservar la nacionalidad, deberán ingresar en el país con su pasaporte cubano –si estuviera vencido, se le permite la entrada, pero está obligado a renovarlo antes de poder salir– y se le aplicarán los derechos y deberes que de él derivan.

Si un extranjero reconocido como residente en Cuba puede o no votar en los procesos electorales se recogerá en otra norma, la de la Ley Electoral, aclaró Méndez

Entre esos derechos que hasta ahora perdían y la nueva ley les permite conservar están los patrimoniales, incluyendo el de conservar las propiedades, heredar y hacer negocios.

Para los extranjeros que no viven en Cuba pero quieren participar en su economía, se crea la categoría de Inversión y Negocios para la emigración. “Mientras permanezcan en Cuba disfrutarán de los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a los ciudadanos cubanos, lo que refuerza la seguridad jurídica de sus proyectos y de sus inversiones en el país”, afirma el funcionario, en superficial mención a un tema medular.

También hay otra nueva categoría antes inexistente, la de residente humanitario, y se constituye oficialmente la Policía de Migración, cuyas funciones son “la prevención, la atención a las personas migrantes, la protección de sus derechos, la disciplina social y el orden público. También contribuirá a la ejecución de decisiones adoptadas por los tribunales y las autoridades migratorias dentro del ámbito de sus competencias”. No es poco para la ínfima cantidad –no revelada– de extranjeros que desean vivir en Cuba.