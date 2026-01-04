La tasa de mortalidad infantil en Cuba subió casi tres puntos en tan solo un año

La reducción en la natalidad ha sido un "comportamiento habitual" en los últimos años, dicen las autoridades

La Habana/La crisis que vive Cuba repercute de forma severa en el sector salud y uno de los indicadores que reflejan ese colapso es la tasa de mortalidad infantil. De acuerdo con un informe de este sábado del Ministerio de Salud Pública, el país cerró 2025 con una cifra de 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos, frente al 7,1 registrado el año previo, una nueva caída de la natalidad y casi 3 puntos más en tan solo 12 meses.

En la última sesión del Parlamento cubano, en diciembre pasado, el primer ministro Manuel Marrero había dado un esbozo de la problemática, al informar que la tasa alcanzaba 9,7 y reconoció el “deterioro” de ese indicador sanitario.

La velocidad con la que ha avanzado ese rubro en el país es alarmante. La tendencia que ya se observaba a mitad de 2025, cuando la tasa de mortalidad infantil aumentó a 8,2 por cada 1.000 nacidos, era entonces casi un punto por encima de lo registrado en el mismo período de 2024. Para entonces, aún no se había extendido por la Isla la epidemia de arbovirosis –chikunguña y dengue– que se está cobrando la mayoría de víctimas mortales entre los menores de 18 años.

Aún no se había extendido por la Isla la epidemia de arbovirosis –chikunguña y dengue– que se está cobrando la mayoría de víctimas mortales

En Cuba se registraron 68.051 nacimientos el año pasado, con 3.108 menos nacidos que en 2024, acorde con las cifras oficiales. “Esa reducción en la natalidad ha sido un comportamiento habitual en los últimos años y es consecuencia de la situación demográfica que se manifiesta en todo el país”, justificó el Ministerio de Salud en su informe.

La tasa de mortalidad infantil refleja un importante incremento con respecto a los mínimos alcanzados por la Isla en las últimas décadas. Muy lejos queda aquel momento en 2018 en que la tasa de mortalidad infantil era un ejemplo para la región, cuando el país registró 3,9 por cada 1.000 nacidos vivos, el mejor dato de todo el continente americano.

Lo mismo sucede con las cifras sobre la tasa de mortalidad materna registrada este año. Las autoridades sanitarias informaron de que en 2025 fue de 44,1 por 100.000 nacidos vivos, contra 40,6 en 2024, y precisó que “el incremento de un año respecto al otro fue de una muerte materna”.

En cuanto a la población total, Marrero adelantó en diciembre que volverá a caer. Al cierre de 2024, había 9,7 millones de habitantes –según las cifras oficiales– y un año después, unos 9,6 millones, y empeorará: el primer ministro expuso que la proyección para los próximos 25 años es que siga disminuyendo y caiga hasta los 7,7 millones.

Se prevé de igual manera que la tendencia al envejecimiento suba, con un aumento de la población mayor de 60 años

Se prevé de igual manera que la tendencia al envejecimiento suba, con un aumento de la población mayor de 60 años, del 25,7% actual al 36,4% para 2050.

Los indicadores mantienen a la Isla como uno de los países más envejecidos de la región. La población cubana ha decrecido, por la migración y la persistencia anual de un mayor número de muertes que nacimientos, de acuerdo con los datos oficiales.

Cuba permanece sumida en un “escenario complejo” marcado por dificultades económicas y una crisis energética –sin solución a largo plazo– a la que se suma ahora la sanitaria, derivada de la actual epidemia de chikunguña y dengue, que, oficialmente, ha cobrado la vida de 55 personas, la mayoría menores de edad, pero que podría ascender a 8.700 personas, según los cálculos estadísticos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (Ocac) y Cuba Siglo 21, divulgados a finales de diciembre en un informe sobre el colapso sanitario en la Isla.