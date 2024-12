Estados Unidos devuelve a Cuba a 43 migrantes irregulares, dos de ellos menores

La Habana / Los Ángeles / Tijuana/Cuba recibió este miércoles a 43 migrantes irregulares devueltos por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos (USCG) y, con ellos, suman ya 1.312 los deportados a la Isla desde diferentes países en 2024, informó la prensa oficial.

Los integrantes de este nuevo grupo de deportados –34 hombres, siete mujeres y dos menores– habían participado en dos salidas ilegales del país por la vía marítima y posteriormente fueron interceptados por los guardacostas estadounidenses, refiere una nota del Ministerio del Interior.

El texto añade que dos de los migrantes retornados por el puerto de Orozco, en Artemisa, están siendo investigados "por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país".

Como es habitual en estas notas, las autoridades afirman que mantienen "firme" su compromiso con una migración "segura y ordenada", al tiempo que insisten en advertir el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país por mar e involucrar en ellas a menores.

De acuerdo con datos recientes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de EE UU, desde el 1 octubre de 2023 al 30 de septiembre pasado, 217.615 cubanos llegaron a los Estados Unidos

Los Gobiernos de La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean retornados a Cuba. Además, reanudaron en abril de 2023 los vuelos de deportación, principalmente para personas consideradas "inadmisibles" tras permanecer retenidas en la frontera de EE UU con México.

Asimismo, un total de 8.261 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas estadounidenses en octubre pasado, el primer mes del año fiscal 2025, y según CBP, en los últimos cuatro años más de 860.000 migrantes de la Isla entraron al territorio del país norteamericano.

Desde principios de 2024 también fueron devueltos cubanos en vuelos comerciales desde Islas Caimán, Bahamas y República Dominicana.

En EE UU, coincidiendo con el Día Internacional del Inmigrante, miles de personas salieron a las calles de Los Ángeles a marchar como parte del llamado nacional de "resistencia y unidad" que hicieron grupos humanitarios y civiles ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con su promesa de deportaciones masivas.

Al grito de "somos migrantes, merecemos respeto", activistas y miembros de más de 30 organizaciones tomaron las calles del centro de Los Ángeles para decir que están en pie de lucha ante la amenaza a la comunidad indocumentada que representa la nueva administración republicana.

"Hoy nos ponemos de pie, nos organizamos, alzamos la voz en vísperas de lo que pueden ser cuatro años difíciles para nuestra nación y las familias de todo el mundo, especialmente las familias inmigrantes", dijo Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles (Chirla).

La activista, al igual que los líderes de sindicatos y organizaciones religiosas que hicieron parte de la marcha, recalcó que Estados Unidos no puede desconocer "el valor fundamental" que representan los inmigrantes en el país.

La marcha, que se inició en La Placita Olvera, conocida como el lugar dónde nació Los Ángeles, llegó hasta el Ayuntamiento y terminó frente al Edificio Federal de Inmigración, donde más de 12 oradores recordaron que "no es la primera vez" que un Gobierno carga contra los inmigrantes indocumentados.

Uno a uno, los discursos enfatizaron en la necesidad de hacer un frente unido contra las promesas del presidente electo, como las deportaciones masivas, la separación de familias, o la eliminación de la ciudadanía por nacimiento si los padres son indocumentados.

"Trump ha creado con mentiras un ambiente hostil contra la comunidad inmigrante, quieren infundirnos miedo con su retórica y políticas extremistas. Pero lo único que harán es avivar las llamas de nuestra indignación. Y convertiremos esta indignación en acción" advirtió a EFE Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON). El activista agregó que la actual lucha es por lograr "el respeto y la igualdad".

A este llamado se han unido estrellas de la música como Los Cadetes de Linares y La Sonora Dinamita, que esta noche junto a Los Jornaleros del Norte, ofrecerán una serenata a los inmigrantes detenidos en la cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Los Ángeles como parte de la campaña Take to the Streets & Chant Down The Walls (Salgan a las calles y canten abajo los muros).

Las manifestaciones en defensa de los inmigrantes se han extendido por todo Estados Unidos. NDLON, que defiende a los jornaleros, se movilizó en la ciudad de Nueva York, en Atlantic City y Trenton (Nueva Jersey), Chicago (Illinois), Houston (Texas) y Filadelfia (Pensilvania).

Las acciones no solo se enfocan en la nueva Administración, esta semana también se han usado para enviar un mensaje al presidente Joe Biden y al Congreso para que protejan a las familias de inmigrantes que están en la mira del próximo Gobierno.

El Movimiento de Reforma Migratoria Justa (FIRM) realiza una semana de abogacía para pedir al Capitolio y la Casa Blanca que utilicen todos los recursos para proteger a la comunidad indocumentada, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS).

"Este momento exige que los electos en todos los niveles tomen medidas decisivas ahora para rechazar los ataques antiinmigrantes de Trump y reforzar las protecciones para los inmigrantes en todos los frentes" señaló en un comunicado Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream.

Como parte de esta campaña, la organización Make the Road New York se manifestó frente al Ayuntamiento neoyorquino para pedir al alcalde, Eric Adams, que los proteja frente al plan de deportaciones masivas del presidente electo.

"Nuestro mensaje es claro: estamos aquí, contribuimos y no daremos marcha atrás. Ahora es el momento de que nuestros líderes hagan lo mismo", sentenció Leo Murrieta, director ejecutivo de Make the Road Nevada.

También en México, en el puerto Internacional de San Ysidro, en la ciudad fronteriza de Tijuana, un centenar de migrantes protestaron ante las amenazas de deportaciones masivas.

Convocados por las organizaciones Alianza Migrante Tijuana, Ángeles Sin Fronteras y SOS Migrante, a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, las personas se reunieron en el albergue Juventud 2000, ubicado a un kilómetro del puerto fronterizo.

Desde ese punto, personas de todas las edades marcharon portando pancartas con mensajes alusivos a Trump y proclamas en contra de las medidas que pretende llevar a cabo el ex presidente, que volverá a la Casa Blanca el próximo 20 de enero.

Entre otras consignas, se escuchaba: "Trump, puente sí, muros no", "A México se le respeta" y "Los migrantes somos trabajadores, no delincuentes".

José María García Lara, director de la Alianza Migrante Tijuana, afirmó que “durante este día no hay nada que festejar, pues no es un festejo, sino una conmemoración hacia nuestros migrantes que buscan mejores condiciones de vida en otros países del mundo”.

El activista destacó el objetivo de manifestar su rechazo hacia las medidas que pretende Trump, “además para propiciar que el Gobierno estadounidense sea más sensible ante la necesidad de las comunidades que están migrando por problemas muy fuertes en sus lugares de origen”.

Aseguró que buscan que Trump “sea más sensible”, ya que llevar a cabo las deportaciones masivas de miles de mexicanos por esta zona fronteriza sería muy complejo, además de que “en la administración pasada no hubo esas deportaciones de las cuales ahora se está hablando mucho”.

García Lara remarcó que lo único que esperan es “que Trump entienda esa parte de que hay personas que van buscando mejores oportunidades de vida, ya que muchos han logrado una estadía legal", pero también económica. “No pueden tampoco ser tratados de esa manera y mucho menos meterles esa preocupación de que en su momento van a ser deportados", señaló.

Apuntó que "hay personas que siguen llegando con sus familias que ya tienen una situación estable en Estados Unidos y que en algún momento quizá van a ser deportados porque no han encontrado su estadía legal, eso sería muy lamentable, porque estarían desmoronando familias”.

Como medida precautoria ante las posibles eventualidades, el activista compartió que ya están pendientes de la coordinación que se pueda generar con el gobierno del estado de Baja California y con los otros niveles de gobierno municipales y federal.

“Creo que ahí, si en ese caso sucediera, es donde se debe de demostrar esa atención que deben tener todas las autoridades mexicanas con nuestros migrantes connacionales deportados, ese ha sido un tema que desde nuestras organizaciones nos ha ocupado y en el que pretendemos poner mucho énfasis”, puntualizó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció esta mañana que reforzará el apoyo a connacionales mexicanos en consulados en Estados Unidos frente a las amenazas de Trump de deportaciones masivas y el señalamiento directo a México por su supuesta inacción, con acciones como asesorías jurídicas para hacer valer sus derechos.