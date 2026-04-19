El ICE califica de "suicidio" la muerte de un cubano bajo su custodia

El parte oficial asegura que Aled Damien Carbonell fue hallado inconsciente en su celda y fue declarado muerto tras intentos de reanimación

La Habana/Las autoridades de EE UU investigan la muerte del cubano Aled Damien Carbonell Betancourt, registrada el pasado 12 de abril en el Centro Federal de Detención de Miami. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trató de “un suicidio”. Este es el fallecimiento número 49 bajo la Administración de Donald Trump y el 17 en lo que va de 2026.

El reporte oficial, publicado cuatro días después del deceso del migrante de 27 años, señala que un oficial encontró a Carbonell en su celda en lo que “parecía ser un intento de suicidio”. El mismo argumento que se dio sobre la muerte, el 16 de marzo, de Royer Pérez Jiménez, un mexicano de 19 años que también estaba bajo custodia del ICE en Florida.

En el boletín se subraya que se “solicitó de inmediato asistencia médica y el personal inició la reanimación cardiopulmonar”. En el lugar se presentaron bomberos, sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, aproximadamente a las 7:31 de la mañana se registró el fallecimiento.

Las autoridades notificaron a la Embajada de Cuba sobre el deceso, así como a sus familiares. El ICE reiteró que “todas las personas bajo su custodia reciben evaluaciones médicas, dentales y de salud mental dentro de las 12 horas posteriores a su llegada a cada centro de detención”.

Carbonell fue interceptado por agentes del ICE el pasado 25 de noviembre y, tras “resistirse con violencia” al arresto, fue ingresado a la cárcel del condado de Miami-Dade. El migrante permaneció ahí hasta el pasado 11 de febrero, cuando pasó bajo la custodia del servicio de migración en “espera de los procedimientos de deportación”.

Carbonell fue interceptado por agentes del ICE el pasado 25 de noviembre y, tras “resistirse con violencia” al arresto, fue ingresado a la cárcel del condado de Miami-Dade

El cubano ingresó de manera irregular a EE UU el 30 de octubre de 2024. Personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo interceptó y “emitió una notificación para comparecer como inmigrante sin documentos válidos, y fue puesto en libertad condicional”.

El suicidio se incluye en el parte oficial de muertes de migrantes bajo custodia del ICE. El pasado viernes, con un retraso de más de 90 días, la agencia publicó los informes en los que detalla las muertes de Víctor Manuel Díaz, Heber Sánchez Domínguez, Parady La y Luis Núñez Cáceres. Los dos primeros también fueron reportados como fallecimientos por esta causa.

Familiares de otras víctimas y forenses han cuestionado antes al ICE por atribuir a “suicidios” las muertes de migrantes, como la del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos en Fort Bliss, un centro de detención en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

En enero pasado, el informe forense determinó que la muerte de Lunas Campos, bajo custodia del ICE en la instalación Camp East Montana, fue “un homicidio”. La autopsia indicó que el cuerpo presentaba lesiones en el cuello, pecho y rodillas, compatibles con fuerza física, y que el fallecimiento se produjo por asfixia causada por compresión del torso y el cuello.

Varios testigos señalaron que Lunas Campos estaba esposado mientras varios guardias lo sujetaban durante el incidente.